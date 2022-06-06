神舟十四號發射成功 「北京明白」高健再度火遍全網

工作中的高健。(取材自我們的太空)

「北京 明白」、「北京明白」在萬人矚目中，神舟十四號5日成功發射，90後的洛陽小伙高健再次擔任北京總調度。因多次回復「北京明白」而火遍全網。

環球人物雜誌報導，大概一年前，在神舟十二的發射現場，首次擔任北京總調度的高健，憑藉沉穩又鏗鏘的語調，以及劍眉星目的側顏，圈粉一堆，也將他背後身處調度崗位的同事們從幕後帶到台前。

高健稱自己在生活中，是個普普通通的90後。(取材自我們的太空)

高健表示，每次說出「北京明白」四個字，都讓他感覺無比自豪。至於這四個字的具體含義，他表示，「北京」的意思是掌握各家信息的任務指揮所，而「明白」是指「我聽清楚你跟我說的什麼，我知道下一步該怎麼做」。

一句「北京明白」的簡單口令，背後其實是無數次的演練，以及日常經驗的積累。

此前，他作為載人飛船任務型號團隊的主管調度，主要負責神舟系列任務前期的準備工作。

2021年6月17日9時22分，神舟十二火箭發射，高健一臉嚴肅地在鏡頭前不停回答「北京明白」。高健不斷回想當天的場景，還是覺得這是一場美麗的意外。

神舟十二發射當晚，下班路上，一天沒看手機 的他發現自己的微信 「爆了」。

來源：YouTube

朋友、同學、親戚發來的直播截圖擠爆了他的微信，都在歡快地詢問著截圖裡那個沉穩又英氣的年輕人是不是他。後來妻子告訴他：「你這是要火啊！」

「小分屏都擋不住他的帥氣。」「能力好強，青年好榜樣。」 「顏值高又優秀的小哥哥都上交國家了！」那一晚，社交平台上格外熱鬧，網友們一面傾訴著對神舟十二號成功發射的喜悅與激動，另一面表達著對高健的欣賞與調侃。

母親與他視頻通話時，總是調侃地問他「今天有沒有收穫更多粉絲」，同事們偶爾也說他是「大網紅」。

網路的聚光燈一度讓高健有些惶恐，這讓他「壓力山大」。但他清楚地明白，自己只是一名再普通不過的「90後」。