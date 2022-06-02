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進北京上班被阻 河北民工示威：上崗！找領導！

中國新聞組／北京2日電
河北燕郊進京的白廟檢查站1日阻止河北居民進京上班，憤怒的民工聚集示威。(視頻截圖)
河北燕郊進京的白廟檢查站1日阻止河北居民進京上班，憤怒的民工聚集示威。(視頻截圖)

端午連假在即，為防範疫情北京市倡導「就地過節」，北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京疫情防控形勢繼續保持穩中向好，正處疫情防控「攻堅掃尾」階段，不過，當局仍厲行嚴苛封控措施，昨天上午，河北燕郊進京的白廟檢查站阻止居民進京上班，憤怒的民工聚集示威，要求通勤，高喊「上崗！找領導！」遭到公安鎮壓，最後在市民頑抗下，當局宣布解封。

據自由亞洲電台報導，在跟公安對峙期間，民工要求找領導對話，並質疑北京的封城措施。有民工質疑，「大白能進，我們為甚麼不能進？」有民工要求封鎖進京通道的公安出示官方文件，也有民工表明，「我們要核酸有核酸，要陰性有陰性，你們憑甚麼封我們這麼久？」民工認為，當局的封控措施缺乏理據。

報導指出，中國民主黨主席謝萬軍在推特發布影片，顯示民工高叫口號，要求通勤。期間公安使用暴力鎮壓，民工高喊「警察打人！警察打人啦！」網傳衝突爆發後，三河市副市長兼公安局局長黃學軍抵達現場，在市民壓力下最終同意開通，表示「可以通勤，能去也能回」。

據中媒報導，燕郊通勤族往返於河北與北京，在疫情這三年裡，他們需要接受兩地防疫政策，小心翼翼往返公司與住處。有時銜接失措，他們就只能懸置在檢查站。

面對即將到來的端午假期，官方倡議堅持非必要不出京。徐和建強調，繼續嚴格執行進返京及環京通勤防疫政策和措施，嚴防死守京外輸入和本地感染、蔓延。

文化和旅遊部則要求，各地針對當前旅遊市場「科學精準實施跨省旅遊『熔斷』機制」，對出現中高風險地區立刻暫停旅遊業務。

新京報報導，以疫情防控之名，6月1日起，北京的地鐵和公車票證「一卡通」要求升級為實名制。

北京 公安 疫情

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