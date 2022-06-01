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劉畊宏漲粉破7000萬 終於「忍不住」帶貨？

中國新聞組／上海1日電
劉畊宏（右）抖音粉絲破7000萬，他選擇在老婆王婉霏（左）的抖音帳號試水直播帶貨。(取材自微博)
劉畊宏（右）抖音粉絲破7000萬，他選擇在老婆王婉霏（左）的抖音帳號試水直播帶貨。(取材自微博)

台灣藝人劉畊宏近來在抖音平台上教跳健身操，粉絲數量激增，5月31日已突破7000萬，比劉德華的抖音帳號粉絲數量還高出幾十萬。手握巨大流量的他近日在妻子王婉霏的抖音帳號試水直播帶貨，引起網友議論。

電商報報導，劉畊宏靠著健身直播再創星路巔峰，且抖音粉絲數量還在繼續增長，網上關於劉畊宏是否會進行直播帶貨的討論一直非常激烈。據悉，劉畊宏之前一直沒在直播中帶貨，單純教操為主，這也是他搏得好感原因之一。

不過，比起其他帶貨主播的大張旗鼓，劉畊宏的動作顯得更加小心翼翼，轉而在王婉霏的抖音帳號直播帶貨試水溫。

雖然王婉霏的抖音帳號粉絲數量只有300多萬，遠遠不及劉畊宏，但劉畊宏爆火後的這場直播帶貨首秀，在線人數一直保持在5萬人以上。直播過程中，劉畊宏夫婦全程與合作品牌視頻連線，兩人身著帶有明顯品牌標識的健身服介紹產品。上架小黃車的三款產品也被搶購一空。

劉畊宏直播帶貨首秀，所銷售的三款商品都被網友搶購一空。（取材自電商報）
劉畊宏直播帶貨首秀，所銷售的三款商品都被網友搶購一空。（取材自電商報）

據報導，劉畊宏在抖音平台的官方認證中多出了一條「優質電商達人」，簡介中也增加了專門負責直播的聯繫方式。

不過，劉畊宏的老闆、無憂傳媒創始人雷彬藝表示，「暫時不考慮讓劉畊宏直播帶貨，以輸出內容和積累粉絲為主，疫情後再確定長遠計畫。」

報導指出，由於劉畊宏的粉絲數量還處於增長階段，如果因為直播帶貨而中斷增長趨勢或直接造成流量下滑，就得不償失。因此王婉霏以直播帶貨為主，劉畊宏以健身直播為主，分兩個帳號區分帶貨和內容，可以在一定程度上分攤風險。劉畊宏夫妻的分工目前還只是外界的猜測，但是種種跡象已印證了這種可能性。

來源：YouTube

抖音 健身 電商

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