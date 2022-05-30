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神舟14載人飛船就位 近日擇機發射 將載3人赴空間站

中國新聞組／北京30日電
神舟十四號船箭組合體29日轉運至發射區，近日擇機發射。（中新社）
神舟十四號船箭組合體29日轉運至發射區，近日擇機發射。（中新社）

中國載人太空船又將發射升空。神舟十四號與長征二號F遙十四運載火箭組合體昨已轉運至發射區，近日擇機發射，將搭載3航天員開啟6個月在軌駐留。天和核心艙和待發射的「問天」、「夢天」實驗艙將共同構築「三室」空間站；世界關注的「天宮」空間站「完全體」預計今年亮相。另外界猜測此行會有一位女航天員出任務，可能是劉洋。

來源：YouTube

神舟十三號載人太空船才剛於4月14日從太空返回，中國緊鑼密鼓又將發射神舟十四號，並於昨天轉運至酒泉衛星發射中心發射區。大公報報導，長二F運載火箭有「神箭」稱號，是中國第一型載人火箭。從1999年首飛至今，成功率100%。

按計畫， 神舟十四乘組將配合地面完成中國太空站組裝建設工作，要經歷9種組合體構型、5次交會對接、3次分離撤離和2次轉位任務；將首次進駐「問天」、「夢天」實驗艙，建立載人環境；配合地面開展兩艙組合體、三艙組合體、大小機械臂測試，氣閘艙出艙相關功能測試等工作；首次利用氣閘艙實施出艙活動；完成兩個實驗艙14個機櫃解鎖、安裝等工作。

年內，天和核心艙和待發射的「問天」、「夢天」實驗艙將共同構築「三室」空間站。官方還發布此行任務標識，顯示神十四飛船以徑向對接的方式與空間站組合體交會對接。

神舟十四號、以及未來的十五號乘組6名太空人都將在軌飛行6個月，首次實現在軌乘組輪換，共同在空間站駐留5至10天，實現不間斷有人駐留。

中國載人航天工程辦公室主任郝淳此前表示，中國將在今年完成空間站的在軌建造，計畫實施6次飛行任務。7月發射空間站問天實驗艙，10月發射空間站夢天實驗艙，世界關注的「天宮」空間站「完全體」將在今年亮相。空間站的三個艙段（天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙）將形成「T」字基本構型，完成中國空間站的在軌建造。

值得一提的是，在29日同日，執行問天實驗艙發射任務的長征五號B遙三運載火箭已完成出廠前研製工作並運抵文昌航天發射場，將與先期運抵的問天實驗艙一起開展發射場區總裝和測試工作。問天實驗艙配置與核心艙一樣的航天員生活設施，可一起支持兩艘載人飛船輪換期間6名航天員的生活。

另自媒體科學黑洞報導，外界關注神舟十四號載人飛船的航天員乘組人選，猜測可能在景海鵬、費俊龍、張曉光和劉旺四名航天員中選一位擔任指令長；預料也將有女航天員，可能是劉洋。但確定名單仍待官方公布。

太空人 天和核心艙 長征五號

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