馬斯克讚微信好用「什麼都能做到」 想依此改造推特

馬斯克推崇微信是功能強大的App。（取材自ZAKER）

「微信 功能強大，基本上什麼都能做到。」特斯拉CEO馬斯克 一番盛讚微信的言論讓中國網友們炸鍋，他並補充稱在中國以外的市場中，「必須要有微信這樣的超級應用存在。」

綜合三言財經、ZAKER新聞報導，馬斯克日前在接受「All-In峰會」播客訪談時，大讚微信稱其是非常棒的App。他表示，微信有點類似推特 加Paypal，它沒有垃圾信息，用戶可以發表評論、視頻，而且內容創作者可以獲得收入分成。

馬斯克直言，微信這種模式不一定需要推特來完成，可以重新做一個新產品。無論是不是把推特轉化成包羅萬象的App，都應該去做出微信這樣的產品。「要麼把推特改造過來，要麼重新創建」。

但遺憾的是，如今在海外布局已超10年的微信，一直過得不太順心。

微信2011年1月在中國上線，同年10月就推出了英文版；2012年4月，英文版微信正式更名為WeChat。「這輩子能夠走出國際化的，在騰訊來說，在目前來看我就只看到微信這個產品。」馬化騰展示了騰訊希望押注微信，在海外大幹一場的策略。

隨後，騰訊不惜砸下人民幣20個億（約2.96億美元），邀請粉絲遍布全球的足球巨星梅西作為廣告代言人，在15個國家展開密集宣傳。2013年8月，微信宣布海外用戶（WeChat）突破1億；不過隨後多年，WeChat用戶規模彷彿停滯一般。外界讓普遍猜測WeChat用戶仍維持在1~2億左右水平。

騰訊也曾希望運用投資併購的手段，為WeChat在海外市場迅速開路，但大多不太順利。在外界看來，騰訊多年來雖然在WeChat出海上花費了較大力氣，但使用範圍仍集中在海外華人群體中。原因包括難以突破Facebook的封堵競爭，差異化市場的本地化策略遲緩等。

更為尷尬的是，字節跳動旗下的TikTok在海外發展迅猛，也讓WeChat常被拿來當成負面案例比較。這源於字節與騰訊同為國內互聯網巨頭與競爭對手。