我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登選定印太經濟架構談判代表群 這位華裔女性入選

華女患罕見白血病 亟需幹細胞移植…盼亞裔測試伸援

馬斯克讚微信好用「什麼都能做到」 想依此改造推特

中國新聞組／北京19日電
馬斯克推崇微信是功能強大的App。（取材自ZAKER）
馬斯克推崇微信是功能強大的App。（取材自ZAKER）

微信功能強大，基本上什麼都能做到。」特斯拉CEO馬斯克一番盛讚微信的言論讓中國網友們炸鍋，他並補充稱在中國以外的市場中，「必須要有微信這樣的超級應用存在。」

綜合三言財經、ZAKER新聞報導，馬斯克日前在接受「All-In峰會」播客訪談時，大讚微信稱其是非常棒的App。他表示，微信有點類似推特加Paypal，它沒有垃圾信息，用戶可以發表評論、視頻，而且內容創作者可以獲得收入分成。

馬斯克直言，微信這種模式不一定需要推特來完成，可以重新做一個新產品。無論是不是把推特轉化成包羅萬象的App，都應該去做出微信這樣的產品。「要麼把推特改造過來，要麼重新創建」。

但遺憾的是，如今在海外布局已超10年的微信，一直過得不太順心。

微信2011年1月在中國上線，同年10月就推出了英文版；2012年4月，英文版微信正式更名為WeChat。「這輩子能夠走出國際化的，在騰訊來說，在目前來看我就只看到微信這個產品。」馬化騰展示了騰訊希望押注微信，在海外大幹一場的策略。

隨後，騰訊不惜砸下人民幣20個億（約2.96億美元），邀請粉絲遍布全球的足球巨星梅西作為廣告代言人，在15個國家展開密集宣傳。2013年8月，微信宣布海外用戶（WeChat）突破1億；不過隨後多年，WeChat用戶規模彷彿停滯一般。外界讓普遍猜測WeChat用戶仍維持在1~2億左右水平。

騰訊也曾希望運用投資併購的手段，為WeChat在海外市場迅速開路，但大多不太順利。在外界看來，騰訊多年來雖然在WeChat出海上花費了較大力氣，但使用範圍仍集中在海外華人群體中。原因包括難以突破Facebook的封堵競爭，差異化市場的本地化策略遲緩等。

更為尷尬的是，字節跳動旗下的TikTok在海外發展迅猛，也讓WeChat常被拿來當成負面案例比較。這源於字節與騰訊同為國內互聯網巨頭與競爭對手。

微信被馬斯克推崇是功能強大的App。（取材自ZAKER）
微信被馬斯克推崇是功能強大的App。（取材自ZAKER）

微信 推特 馬斯克

上一則

販賣焦慮？新東方董事長稱中國年輕人沒有退路只能前進

延伸閱讀

馬斯克老媽 最高齡泳裝封面女郎 「活到70歲依然耀眼」

馬斯克老媽 最高齡泳裝封面女郎 「活到70歲依然耀眼」
特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場
馬斯克批民主黨變成分裂仇恨的政黨「將改投共和黨」

馬斯克批民主黨變成分裂仇恨的政黨「將改投共和黨」
研調機構調查 馬斯克推特跟隨者超過23%疑似假帳號

研調機構調查 馬斯克推特跟隨者超過23%疑似假帳號

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案