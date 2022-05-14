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中國科學家研發新冠藥獲專利 被指勝瑞德西韋

中國新聞組／北京14日電
中國科學家發現的新冠治療新藥，10日獲得中國國家發明專利授權。（取材自科技日報）
中國科學家發現的新冠治療新藥，10日獲得中國國家發明專利授權。（取材自科技日報）

中國科學家發現的新冠治療新藥，10日獲得國家發明專利授權。專利說明書顯示，10uM（微摩爾/升）的千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為1萬5393倍，即使用極少量就可有效阻止病毒擴增和傳播。

財聯社報導，專利發明人、北京化工大學生命科學與技術學院院長童貽剛教授表示，10μM千金藤素抑制冠狀病毒複製的倍數為1萬5393倍，是指在用10μM千金藤素藥物的情況下，病毒數將只有一個，「也就是說，很少量的千金藤素就能阻止新冠病毒擴增和傳播。」從目前的研究數據看，該藥物抑制新冠病毒的能力在所有人類發現的新冠病毒抑制劑中排名靠前。

香港01報導，美國學者在學術期刊「科學」（Science）中發表文章指，千金藤素的數據亮眼，且優於已獲批上市的瑞德西韋和帕羅韋德。

科技日報報導，2020年1月開始，童貽剛團隊就利用獨有的藥物篩選平台對數千種藥物進行篩選。童貽剛說，千金藤素抗新冠病毒的高活性數據經得起比較。

據專利說明書顯示，在對千金藤素、西拉菌素、鹽酸甲氟喹三種篩選出的抗新冠病毒有效化合物進行試驗後，發現10μM的千金藤素、西拉菌素、鹽酸甲氟喹在細胞感染72小時後分別能抑制病毒複製1萬5393倍、5053倍、31倍，實驗結果均可重複。

實驗發現，低濃度千金藤素仍然對新冠病毒有良好抑制用，濃度為12.5μM和6.25μM的千金藤素對新冠病毒的抑制率接近100%。

據悉，目前，已經有一間加拿大醫藥企業與美國FDA接洽開展千金藤素的新冠肺炎治療的臨床試驗研究，預計該臨床試驗將在今年下半年正式啟動。

童貽剛表示，中國最先發現千金藤素抗新冠的效果，研究也受到了科技部、北京市、教育部等多個項目的支持，希望能盡快開展臨床試驗研究讓科技成果落地、切實用於抗疫。

北京 教育部 香港

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