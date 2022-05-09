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台確診增4萬例「遇假日被低估」 陳時中：高峰仍未到

掃街、掃樓、敲門…上海最後攻堅「1人陽全樓轉運」

記者陳言喬／綜合報導
一名長寧居民在小區內「安營扎寨」，露營度過周末。（中新社）
一名長寧居民在小區內「安營扎寨」，露營度過周末。（中新社）

上海嚴格執行中央「動態清零不動搖、不鬆懈」政策，為達官方要求的「最後攻堅」，街道、鎮被要求每日控制確診人數。網上傳出地方實施「一人陽性、全樓轉運」嚴格的防疫政策，有多名上海民眾遭城管破門而入，就算不是陽性，但因為是「密接」所以被拖走，粗暴防疫手段引爆極大民怨。

來源：YouTube

上海近日染疫數字降至接近4000例，衛健委9日通報，8日新增本土確診病例322例和無症狀感染者3625例，另新增本土死亡11例，累計死亡已547例。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹8日表示，為確保「不漏一戶，不落一人」，將展開「掃街、掃樓、敲門」，加強對企業、工地、沿街店鋪、公寓樓、商務樓、旅店、社會流動人員的排查。

自5月開始，網上陸續有人反映上海採取新的防疫政策，並提供視頻與對話截圖指，很多地方都在實施「一人陽性後，整棟／層樓都要被拉去隔離」的情況。更有社區要求，如果一人核酸陽性，整層樓居民都要被轉運隔離五天，外加五天社區監控。

上海「大白」破門而入、抓民眾隔離的視頻瘋傳，圖為不肯開門的女性被拖出住所。(視頻...
上海「大白」破門而入、抓民眾隔離的視頻瘋傳，圖為不肯開門的女性被拖出住所。(視頻截圖)

從網友提供的視頻看到，防疫人員登門表示：「因為你們鄰居有人出現陽性，所以你們全家當晚就要被轉運至方艙隔離點，2人一室，進行5+5的隔離觀察」。住戶不願意地表示，「他們沒有出門，沒有跟周遭鄰居碰面，不是密切接觸者、不是次密接觸者，為什麼要被拉去隔離，且有小孩怎麼辦？」

防疫人員面對住戶的抗拒稱：「你住在轄區就得按照規定來，不是你想怎樣就怎樣，除非你是美國，這是中國，按照國家規定來，不要問我為什麼，講一百遍也是這樣，不動搖。」防疫人員再用上海話好言勸說，要住戶趕緊收拾好行李，當晚就有巴士車過來接走大家，如果不配合只好叫公安來採取強制隔離手段。

還有網友稱，轉運者全被安排在密閉的大巴車內，這不是更容易相互傳染？自己被轉運後，家裡三個人陽了兩個，而隔離沒被轉走的老奶奶至今還是陰性。

從多名網友提供的對話截圖與視頻來看，上海這種情況（一人陽性，全樓轉運）應該是存在，但是否為全面性實施或者只是部分街道辦、居委會個別政策，目前還沒有官方說法。

另外，網上傳出多段「被強制帶走」的視頻，兩名疑似居住在上海的女性遭「大白」破門而入，連任何身分證件、檢疫證明都沒出示，就宣稱兩人檢測陽性，要強制抓去方艙醫院隔離。由於女子不願開門、說要報警，穿著防護衣的「大白」回說他們就是警察、報了案也是他們來。還有民眾對大白聲明自己不是陽性，但因為是「密接」所以也被破門帶走。

上海「大白」破門而入、抓民眾隔離的視頻瘋傳，圖為大白一腳踢破民眾家門。（取材自推...
上海「大白」破門而入、抓民眾隔離的視頻瘋傳，圖為大白一腳踢破民眾家門。（取材自推特）

防疫 警察 公安

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