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防近地小行星撞地球 中國建防禦系統 4年內將發射航天器實驗

記者陳言喬／綜合報導
中國將參與近地小行星防禦系統計畫，以飛行器撞擊小行星迫使行改變軌道，減輕對地球的威脅。（取材自兵器雜誌）
中國將參與近地小行星防禦系統計畫，以飛行器撞擊小行星迫使行改變軌道，減輕對地球的威脅。（取材自兵器雜誌）

中國將參與近地小行星防禦系統，發射航天器撞擊小行星。央視24日報導，中國國家航天局副局長吳豔華表示，未來三至四年中國將對某一顆有威脅地球的小行星實施撞擊實驗。

來源：YouTube

央視24日引述吳豔華的說明指出，「我們爭取在十四五末期或者2025年、2026年實施一次對某一顆有威脅的小行星，既進行抵近觀測，又實施就近撞擊，就改變它軌道進行技術實驗，為未來人類真正應對小行星地外天體對地球家園的威脅作出中國貢獻」。

美國在去年11月24日進行人類首次行星防禦測試任務發射，由SpaceX獵鷹9號火箭在加州范登堡太空軍基地執行NASA雙小行星重定向測試（DART）任務的發射。這是世界首次發射航天器撞擊小行星，以期改變小行星的運行速度和路徑。測試能否改變小行星在太空中的運動，減輕小行星撞擊地球的威脅。

DART任務瞄準的雙小行星系統中有兩顆小行星：直徑約780米的Didymos，以及直徑約161.5米的Dimorphos。

其中，Didymos是雙小行星系統中的主要天體，繞太陽運行，由於距離地球近，它可以被地面上的望遠鏡觀測到。較小的小行星Dimorphos繞著Didymos轉。

DART會撞向雙小行星系統中較小的Dimorphos小行星。這一雙小行星系將於2022年秋天經過地球，天文學家可以用地面和太空望遠鏡觀測撞擊及其後果。NASA此前在一份聲明中表示，DART任務不會對地球造成威脅。

另據中國的「兵器雜誌」去年7月報導，一顆名為「貝努」的小行星被認為是22世紀末，最有可能撞上地球的小型天體之一。「南華早報」早前指出，中國科學家認為能夠發射23枚長征五號火箭撞擊「貝努」小行星，使之飛行軌道發生改變，目前，這一方案已經獲得世界認同，整整領先美國15年。

報導稱，經過一系列模型搭建和精密測算，中國科學家對代號「貝努」的小行星進行了接連撞擊測試，在消耗了23枚長征五號運載火箭後，最終宣告測試成功。

科學家表示：這是一種基於動能衝擊模式下的防禦策略，也是目前已知防禦小行星方法中，最為穩妥、可靠和可行性最高的一種。

對於如何防禦小行星撞擊地球的方案包括鐳射燒蝕、引力拖拽、核彈爆炸以及動能衝擊等。而以人類目前的科技水準來說，最有可能實現的方案有兩種：核彈爆炸與動能衝擊。相較而言，動能衝擊的防禦手段更為安全，能讓地球面對的風險降至最低。

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