疫燒北京 朝陽區全區核酸檢測 市民搶購：貨囤好了 什麼時候封我

肺炎疫情蔓延，在預期封控心理下，北京多家超市24日出現搶購。圖為北京朝陽區的一家超市，生鮮食物幾被搶購一空。（路透）

北京 市官方24日宣布，朝陽區25日起全區常態化核酸檢測 ，做完檢測後再上班。因有上海封控的前車之鑑，北京超市出現搶購潮，家樂福北京門店延長營業時間應對，稱蔬菜 按平時3倍以上備貨，要民眾安心。網友笑稱「上海人民在封控中等物資，北京人民在物資中等封控」，胡錫進則祝願大家都能把食品儲備好。

朝陽區人口數量為345.2萬人，高居北京市16個行政區之冠。據官方微信公眾號「北京發布」，朝陽區副區長楊蓓蓓24日在疫情發布會上說，這波疫情持續高發、隱匿傳播。為有效阻斷疫情傳播，朝陽區擴大核酸檢測範圍，25日起全區進行常態化核酸檢測。她並呼籲大家盡量兩點一線，減少社會面活動。

此外，朝陽區依據最新疫調排查和核酸檢測結果，畫定了14個「封控區」。

22日以來，北京累計報告41例新冠感染者，涉及五個區，其中朝陽區占26例。朝陽區已經在23日暫停各類校外培訓機構所有實體課程和集體活動。

為了避免上海「買不到菜」的事件在北京上演，北京多家超市24日出現搶購。有食品供應商說，收到電商平台業者的通知說，北京商家需加大自己的安全庫存至少一個月以上，希望廠商了解倉庫情況並優先保證供應給北京的商店。

綜合媒體報導及網路訊息，24日晚北京、尤其是朝陽區的多家超市裡人群大增，許多貨架被一掃而空，雞蛋、新鮮蔬菜和肉品都被搶購。甚至超市的線上購物平台也都顯示多項商品補貨中，或是因訂單激增，配送可能延遲。

北京日報報導，受疫情影響，北京潘家園、雙井、勁松、垡頭等地區生鮮電商平台24日出現不同程度的綠色蔬菜供應不足現象。對此，美團買菜、叮咚買菜等生鮮電商紛紛啟動緊急響應機制，緊急調撥貨源，加大肉禽蛋奶及新鮮果蔬等商品供應量，並增加分揀和配送人員數量，保障商品供應，並宣稱目前管控區內「貨足價平」。

在社群平台微博上，有一些網友給出囤貨建議或清單，並表示生活必需品很廣，並不只是食物，包括衛生用品、常用藥品、消毒液都在內。還有人建議最近可以先去理頭髮，避免長時間封控時無法理髮。有網友形容，現在好像已經進入到了一種「貨已經囤好了，什麼時候封我」的狀態裡。

北京日報客戶端報導，家樂福24日表示，家樂福北京所有門店24日晚延長營業時間，等所有顧客離店後才會閉店。北京地區的蔬菜已按平時的三倍以上備貨，市民還可以通過美團、餓了麼、京東到家、淘鮮達等第三方平台下單。

對北京一些地區出現了搶購潮，環球時報特約評論員胡錫進25日發文表示，非常可以理解，上海的例子在先，囤貨已成一有風吹草動大家的必然反應。希望北京的蔬菜水果供應能經得住這一波驚慌搶購的衝擊，也祝願大家能夠如願把食品儲備好。