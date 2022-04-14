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上海司機護「綠碼」 住車上25天沒落腳、20幾天沒洗澡

記者廖士鋒／綜合報導
有上海貨車司機為了守護「健康碼」的顏色，在貨車上住了25天。（中新社）
有上海貨車司機為了守護「健康碼」的顏色，在貨車上住了25天。（中新社）

上海疫情仍未趨緩，在嚴格的封控政策下，貨車司機也面臨極大的工作考驗，有司機從上海到江蘇跑車，已經25天未能找到落腳處，也超過20天沒洗澡。

據觀察者網報導，上海貨車司機王金平3月20日離開上海市前往江蘇跑車後，一直都住在車上，「關鍵是沒有一個落腳點，只能在高速上飄著」。在各地疫情防控政策下，紛紛對貨車司機實行閉環管理，下高速公路後，王金平的車就被貼了封條，不能出駕駛室，有時候甚至連車窗玻璃都不能搖下來，近日天氣熱，駕駛室更是熱得像火爐，但他在裡面坐5個小時，等待卸貨裝車。

目前貨車司機的運行，高度仰賴「健康碼」的顏色。一旦在上海停留，或者途經上海，他的健康碼很可能將「變黃」，行程卡也將帶「星號」，近期各大城市的高速公路路口查得嚴，一旦遇到健康碼變色、行程卡帶星的司機，按照防疫政策，很可能下了高速直接去集中隔離14天。

王金平也提到，即便他把「碼」保護得好好的，大多數時間仍被困在高速公路上，因為各地的高速路口前，最長的貨車隊伍排出去七、八公里。有的高速公路檢查人員，看到是滬牌車輛，要求立即做抗原檢測，每個通行的司機起碼等15分鐘。路口防疫的工作人員要查「老四樣」（一隻體溫快測槍、一個藍口罩、一支黑色簽字筆、一張疫情防控人員入戶資訊排查登記表）、健康碼、行程卡、24小時或48小時內的核酸陰性證明和通行證，這又得花15分鐘。王金平計算，貨車下高速的這段路，平均通行時間6個小時。

即使萬事俱備，仍有不少意外。王金平提到，有一次拉貨到泰興，下高速時排隊，準備好的核酸陰性證明剛「過期」一小時，只能在高速路口又做了一次，第二天8時才有結果，這次下高速，王金平等了一天一夜。這已經算幸運的，因為部分地方未在高速路口設置核酸檢測點，司機只能到市區醫院裡做，但因為未持有核酸檢測陰性證明，他們無法進入市區。由此進入無解的迴圈，司機也只能陷入沒有盡頭的等待。

最久的一次，王金平在高速上等了兩天一夜無法下高速。那趟車，他從泰州拉生產原材料到太倉工廠，準備再裝一批貨離開。按照太倉的政策要求，貨車司機必須在24小時內回到高速路口，從太倉離開，不然就地隔離14天。但工廠那邊貨還沒準備好，為避免超時，只能讓王金平在高速上等著。等工廠一切準備就緒，再拿著通行證把他接下來，以最快的速度卸貨、裝貨、送車離開。

相似的情況，還有西安貨車司機呂棟，他4月3日接到指令，緊急趕往山西運城，裝載蔬菜等物資運往上海。但是由於對接不暢，呂棟並未獲准進入運城。無奈之下，他只得調頭回到距離高速出口最近的服務區待命。從服務區到高速出口，呂棟駕車折返了4趟，才終於進入了運城境內。

此外，還有貨車司機住在停車場等待解封。上海司機蔡永青所在的社區3月底開始封控管理，他接到通知後請老婆送了點換洗衣服和生活日用品出來，從此住在車上，目前在公司附近的停車場隨時待命，什麼時候解封了，什麼時候出去幹活，和他一樣滯留在停車場的還有10多位司機。

王金平 健康碼 檢測

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