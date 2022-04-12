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最後2個孩子18歲了…川震孤兒安康家園功成身退了

中國新聞組／北京12日電
胡源忠（中）和孩子們。(取材自華西都市報)
胡源忠（中）和孩子們。(取材自華西都市報)

四川汶川大地震過去13年，當年兩個被收留、年紀最小的孩子將滿18歲，成都市雙流區安康家園要功成身退了。

華西都市報報導，2008年，「5·12汶川特大地震」發生後，712名孩子被分批轉移到山東日照安康家園、北京私立樹人·瑞貝學校以及四川雙流棠湖中學學習生活，當時最大的孩子19歲，最小的不滿4歲。

2009年8月26日，部分在外地的孩子轉回雙流安康家園，從此，672名「安康孩子」的命運在這裡交會。13年來，孩子們慢慢長大，陸續離開安康家園。

今年，張明皓和馬永傑將滿18歲，高中畢業了，意味著他們就要離開安康家園，回到家鄉阿壩州松潘縣。

據報導，在家園裡，園長胡源忠教孩子們習武。「安康媽媽」也在想盡辦法走進孩子們的內心，李書曼陪5歲的孤兒睡了一年多，李金鳳學習QQ聊天，方便與孩子們交流。

13年間，至少有5位「安康媽媽」接力照顧過張明皓和馬永傑。離別前，大家都想給孩子們溫暖。

13年來，370名「安康孩子」考上了大學，另有3人考上了碩士研究生，兩人博士研究生在讀。長大的孩子，有的成了公務員，有的成了警察，有的成了教師，有的成了邊防戰士，有的開了茶樓，有的在工地上蓋房子，他們在社會不同的領域發著光。

安康家園園長胡源忠（中）當年蹲在張明皓和馬永傑中間合影。(取材自華西都市報)
安康家園園長胡源忠（中）當年蹲在張明皓和馬永傑中間合影。(取材自華西都市報)

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