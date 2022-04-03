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輝瑞新冠口服藥PAXLOVID成救星 優先救治上海吉林病患

記者陳言喬／即時報導
美國輝瑞藥廠的新冠口服藥PAXLOVID已優先使用在上海、吉林等地，療效顯著。（路透）
美國輝瑞藥廠的新冠口服藥PAXLOVID已優先使用在上海、吉林等地，療效顯著。（路透）

中國多地疫情爆發，美國輝瑞藥廠去年12月獲FDA核准的新冠口服藥PAXLOVID（帕斯洛韋）已使用在中國八省區病患，尤其優先使用在疫情最嚴重的上海、吉林兩地，經臨床研究此藥療效顯著，成病患新救星。

中國健康時報報導，首批輝瑞新冠口服藥PAXLOVID已分別配送至吉林、上海、廣東、福建、江西、山東、浙江和廣西等至少8省、區及直轄市新冠救治臨床一線。

中國國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊表示，經對20多例普通型和輕型患者用該藥物進行治療，5天療程結束後，患者病毒載量明顯下降，出院時間可縮短至5-7天。

他說，深圳市第三人民醫院以2300元人民幣／盒的價格採購了1000盒PAXLOVID，並從3月24日開始對首批新冠患者開始用藥，一個療程為5天。目前來看，該藥物療效確切，但還需要繼續研究，擴大樣本量，獲得更加精准的藥效評價。

劉磊表示，目前上海和吉林的疫情緊張，新冠口服藥自然優先供給這兩地。PAXLOVID主要適用於普通型及輕型患者，用藥目的是為了避免這些患者的病情向重症發展。

此外，該藥物還可以為高風險崗位的醫護人員提供預防保護，「我們還為8例疑似意外暴露的醫護人員用了這個藥，目前該8位醫護人員均未被感染」。

中國國家藥監局在今年2月11日按照藥品特別審批程式，附條件批准輝瑞公司新冠病毒治療藥物PAXLOVID進口註冊。目前，該藥物已臨時性納入中國醫保支付範圍。3月17日晚間，2.12萬盒進口輝瑞新冠口服藥PAXLOVID從上海入關。

輝瑞新冠口服藥PAXLOVID是在去年12月22 日獲美國食品藥物管理局（FDA）批准 12 歲以上高風險族群使用，成為首款在家抗疫藥物，FDA表示，該藥只能透過處方取得，病患應在確診感染或症狀出現5天內盡快服用藥物。輝瑞口服藥為每12小時服用一次，療程持續5天。

輝瑞 疫情 FDA

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