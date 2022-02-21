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隔離像度假 無錫送車厘子上門「比年禮還體面」

中國新聞組／北京21日電
居民收到的物資除了蔬菜、牛肉等新鮮食材，更有奶油草莓、車厘子等水果。（取材自微博)
居民收到的物資除了蔬菜、牛肉等新鮮食材，更有奶油草莓、車厘子等水果。（取材自微博)

江蘇無錫有小區近日實施封控管理，雖然居民不能外出購物，但當地政府配送了不少物資，除了蔬菜、牛肉等新鮮食材，更有奶油草莓、車厘子等水果。令不少網民紛紛表示羨慕，「以為要過年」，更調侃封控小區防疫物資也開始「內卷」，「在蘇州被隔離了，有種不想走的感覺」。

香港01報導，國家衛健委公布，20日新增本土病例71例，其中江蘇11例，以蘇州市10例最多。蘇州本輪疫情已向無錫、南通等地外溢。

無錫市廣益街道東方王榭小區的防疫物質被公開後，收到了不少網民羨慕的聲音。廣益街道工作人員表示，物資是由街道統一配送，目的是希望封控小區居民能安心在家隔離，配合當地的防疫工作，「那些物資是我們統一配送的，一共準備了1000份」。

居民劉先生介紹，配送的物資不僅有水果，還有各種肉食、蔬菜，「5斤車厘子、2盒白色的奶油草莓、牛肉、豬肉、豬蹄、白蘿蔔、花菜、小青菜和洋蔥等，反正挺多的。車厘子過年時價格在100多塊錢，那個白色的奶油草莓，平時我們自己都不捨得買，太貴」。

網友稱讚隔離物資真的感覺比年禮還體面，「我還以為是要過年呢」、「感覺被隔離的日子還挺愜意」、「突然發現他們不是隔離是享福」、「草莓，車厘子實現了水果自由」。

更是有封禁小區傳出有數學奧林匹克金牌教練、重點中學特級教師業主群內在線互助教育答疑，還給隔離小朋友採購冰墩墩。無錫高標準封禁簡直觸碰居家隔離物資的天花板。

「印象科技」報導，蘇州除了小區的隔離高規格，隔離酒店的服務也較到位，有的酒店房間裡3張大床還帶浴缸辦公桌，設備豪華。

網友說，酒店隔離一日三餐每天有專人送到門口擺放的凳子上，送餐的人穿著防護服全副武裝。伙食非常不錯，住了7天竟然沒有重複的菜式，早餐有牛奶或豆漿或小米粥，點心有蛋糕或包子或饅頭，還配有一小盒水果。中餐午餐都是四菜一湯兩葷兩素，比自己家裡吃得好。 

蘇州隔離酒店設備豪華。(視頻截圖)
蘇州隔離酒店設備豪華。(視頻截圖)

防疫 蔬菜 疫情

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