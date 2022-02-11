我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

天津雜技小姑娘 「演活」冬奧24圖標

中國新聞組╱北京11日電
鄭瀅把北京冬奧會圖標演「活」了。(取材自紫牛新聞)
鄭瀅把北京冬奧會圖標演「活」了。(取材自紫牛新聞)

隨著北京冬奧熱賽，B站上一個「快看！她把冬奧會體育圖標演活了」視頻火了，只見視頻中一名天津小姐姐身穿紅色連體衣，把北京冬奧會的24個圖標logo演繹得惟妙惟肖。

紫牛新聞報導，這名小姐姐叫鄭瀅，是名專業雜技演員，也是一名獨立「UP主」，她從3歲開始學習雜技。視頻是她獨立在家完成的，她用粉餅盒當冰球、調料盒當冰壺、手機支架當滑雪桿、抱枕當滑雪板，自拍自演，創意十足。

鄭瀅說，模仿奧運圖標的靈感來源於去年的東京夏季奧運會開幕式表演中，演員用日本老牌節目「超級變變變」的形式演繹奧運圖標。她在家就地取材簡單拍攝，沒想到收穫了百萬播放。

鄭瀅說，包括分鏡、轉場、布景、拍攝、後期，全是疫情封控期間她在家獨自完成的。道具方面沒有選用太多，是以手邊就有的頭盔、抱枕、調料盒、粉餅盒、自拍桿、掃帚桿、瑜伽磚等作為輔助。

在這組視頻裡，鄭瀅一共完成了24組動作，每個圖標對應的動作，身姿挺拔的她都演繹得流暢傳神，簡直「神還原」，這和她的雜技生涯不無關係。

據報導，鄭瀅目前任職於天津市雜技團，是北方演藝集團旗下的演員。談到北京冬奧，她最喜歡看花樣滑冰的比賽，「因為花滑表演性很強，有很多可以學習的地方。通過本屆冬奧我又認識到冰壺。今後有機會的話還想體驗一下其他的冰雪運動」。

報導說，追隨鄭瀅「不少網友自己也在家模仿了起來，把安全帽、拖把、防曬帽當道具，還有人帶著孩子一起模仿，其中還有一位vup（虛擬主播）也參與進來，說特別高興能用這樣一種方式讓更多人了解冰雪運動」。

鄭瀅從小學習雜技。(取材自紫牛新聞)
鄭瀅從小學習雜技。(取材自紫牛新聞)

北京冬奧 奧運 滑雪

上一則

有錢能使僧開門？ 浙江富豪違防疫令 特權上香

下一則

冬奧競賽 賈宗洋失誤、蔡雪桐丟牌…都哭了

延伸閱讀

冬奧／負傷完成4A跳 羽生結弦自爆：當時右腳失去知覺

冬奧／負傷完成4A跳 羽生結弦自爆：當時右腳失去知覺
冬奧／台滑雪小將「奮力往上爬」影片國際瘋傳 獲讚奧運精神

冬奧／台滑雪小將「奮力往上爬」影片國際瘋傳 獲讚奧運精神
冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4

冬奧／單板滑雪男子決賽 平野步夢奪金 肖恩懷特第4
北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆

北京冬奧引燃南韓反華潮 中國留學生無端被毆

熱門新聞

北京冬奧會花樣滑冰團體賽，中國選手朱易排名墊底，朱易在完賽後難掩沮喪之情，非常自責，一度哽咽。（新華社）

花滑摔倒 朱易哽咽自責：我的女單水平沒那麼高

2022-02-06 18:47
中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
馬凡舒一夜爆紅後，她2011年參加選美時不慎走光的片段亦被瘋傳。視頻截圖

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

2022-02-04 08:00
美國出生的中國女子花滑選手朱易在奧運賽事項目中失誤，差點讓中國隊無法晉級，引來中國網民一陣酸言酸語，似乎也引發中國當局對網路的審查。（歐新社）

19歲朱易花滑失誤 中國隊險難晉級 網民酸評微博刪文

2022-02-06 18:27
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
多倫多大學研究生展示他們收到的冥鈔。（取材自Instagram）

種族歧視？加國多倫多大學宿舍 紅包全給冥紙…校方道歉

2022-02-05 08:00

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光