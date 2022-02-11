天津雜技小姑娘 「演活」冬奧24圖標

鄭瀅把北京冬奧會圖標演「活」了。(取材自紫牛新聞)

隨著北京冬奧 熱賽，B站上一個「快看！她把冬奧會體育圖標演活了」視頻火了，只見視頻中一名天津小姐姐身穿紅色連體衣，把北京冬奧會的24個圖標logo演繹得惟妙惟肖。

紫牛新聞報導，這名小姐姐叫鄭瀅，是名專業雜技演員，也是一名獨立「UP主」，她從3歲開始學習雜技。視頻是她獨立在家完成的，她用粉餅盒當冰球、調料盒當冰壺、手機支架當滑雪 桿、抱枕當滑雪板，自拍自演，創意十足。

鄭瀅說，模仿奧運 圖標的靈感來源於去年的東京夏季奧運會開幕式表演中，演員用日本老牌節目「超級變變變」的形式演繹奧運圖標。她在家就地取材簡單拍攝，沒想到收穫了百萬播放。

鄭瀅說，包括分鏡、轉場、布景、拍攝、後期，全是疫情封控期間她在家獨自完成的。道具方面沒有選用太多，是以手邊就有的頭盔、抱枕、調料盒、粉餅盒、自拍桿、掃帚桿、瑜伽磚等作為輔助。

在這組視頻裡，鄭瀅一共完成了24組動作，每個圖標對應的動作，身姿挺拔的她都演繹得流暢傳神，簡直「神還原」，這和她的雜技生涯不無關係。

據報導，鄭瀅目前任職於天津市雜技團，是北方演藝集團旗下的演員。談到北京冬奧，她最喜歡看花樣滑冰的比賽，「因為花滑表演性很強，有很多可以學習的地方。通過本屆冬奧我又認識到冰壺。今後有機會的話還想體驗一下其他的冰雪運動」。

報導說，追隨鄭瀅「不少網友自己也在家模仿了起來，把安全帽、拖把、防曬帽當道具，還有人帶著孩子一起模仿，其中還有一位vup（虛擬主播）也參與進來，說特別高興能用這樣一種方式讓更多人了解冰雪運動」。