春晚「帶貨」 演員同款萬元大衣…10分鐘被搶光

張小斐春晚大衣走紅。(取材自微博)

央視2022年春節聯歡晚會落幕，台上表演者的同款衣著、唇膏都在網路發酵，其中女演員張小斐的同款大衣，購物網標稱原價1萬8500元（人民幣，約合2900美元），限時半價9250元，在10分鐘內被網友搶購一空。

香港01報導，曾出演「你好，李煥英」的張小斐，在春晚表演小品節目時身著一套大衣，款式看似非常簡單。網友很快在「京東」找到同款大衣，商品標題寫著「張小斐同款」、法國品牌「LANVIN 浪凡」及「奢侈品」、「冬季新品」、「兩穿外套」等字樣。該款大稱原價1萬8500元，限時半價也要9250元，但受惠「張小斐效應」，短短10分鐘就銷售一空。天貓網站則顯示仍有貨，但格稍高，特價1萬342元。

張小斐春晚大衣走紅，網上價格破萬。(天貓網站截圖)

羊城晚報報導，張小斐的帶貨實力非同一般，早在去年春晚，她簡簡單單的一款白色毛衣便走紅網路，令不少網友直呼「求同款」。而以「夏洛特煩惱」、「西虹市首富」走紅的演員沈騰的破洞毛衣、主持人李思思及歌手李宇春的口紅、「慶餘年」主演張若昀的項鏈都掀起一波網友「求同款」熱潮。

兩名老同學上門追債，沈騰就騙稱已把欠債投入到元宇宙中。（影片截圖）

沈騰戲言當dog king 類同名虛擬貨幣 狂飆1000%

央視春晚除了掀「演員同款」銷售奇蹟，還意外推升虛擬貨幣狂飆。知名男演員沈騰在春晚小品「還不還」中表演時，隨口一句對白吹噓自己將成為「元宇宙 」裡的「dog king」，竟意外讓「類同名」的虛擬貨幣「dogeking」在當晚狂漲，升幅一度超過1000%，24小時成交量達245萬美元。

沈騰在「還不還」中飾演有能力還錢，卻一直欠債不還的「老賴」。兩名老同學上門追債，沈騰就謊稱自己把欠的錢投入到元宇宙中，將會在其中販賣寵物犬，「我研究了，目前在元宇宙裡面，還沒有人倒騰（販賣）狗，我要抓住這個機會，在不久的將來，我就會成為這個元宇宙裡最大的狗販子，狗王，dog king。」想不到沈騰的一句戲言，卻讓「dogeking」一飛衝天。

據了解，「dogeking」為虛擬貨幣狗狗幣 的衍生幣種，在2021年11月推出。「dogeking」流動性鎖定一年，項目完全去中心化和社區驅動，但官網並未給出項目背後團隊的名稱和資料，也並未提供白皮書。