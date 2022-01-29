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大黃魚1網賣千萬 每天200船圍捕網憂捕「黃」了

中國新聞組／北京29日電
一名釣魚客展示海釣野生大黃魚。（視頻截圖）
一名釣魚客展示海釣野生大黃魚。（視頻截圖）

近日在東海海域，有漁民一次捕獲近5000斤野生大黃魚、賣千萬元（人民幣，下同）的新聞刷屏。有業內人士看到「每天有一、二百艘小艇圍捕」的消息感到憂慮，指脆弱的海洋漁業生態，不能再走「一網打盡」的老路和絕路，不能因在越冬場集中捕撈，讓稀缺多年、剛有起色的大黃魚再「黃」了。

來源：YouTube

新華每日電訊報導，14日晚上8時多，一艘象山漁船在東海165海區作業，一次捕獲2450公斤的野生大黃魚，大部分都是1公斤重的，最大的有2公斤多。每公斤大黃魚售價近4000元，總共賣了957萬元，創下近年來東海單網漁獲的歷史新高。

在浙江省象山縣水利和漁業局總工方躍印象裡，一網撈出1000公斤以上的魚，還是上個世紀的事情。野生大黃魚曾是東海「四大海產」之一，年產量歷史上曾達萬噸。然而，上世紀70年代之後，因過度捕撈，野生大黃魚資源嚴重萎縮。

面對幾近絕跡的野生大黃魚，東海各省從1994年實施了伏季休漁，並制定了增殖放流計畫。浙江海洋大學黨委書記、東海野生大黃魚資源修復工程首席專家嚴小軍表示，在冬季採捕到噸級規模的大黃魚，初判大黃魚自然資源群體有明顯恢復跡象，這一海區可能已成為一個越冬場。

資料顯示，2021年是近20年舟山大黃魚資源密度最多的一年。但很多業內人士既喜又憂，擔心野生大黃魚會不會再遭「一網打盡」。

野生大黃魚的消息刷屏朋友圈的同時，有網友留言「我要捕魚去」。有出海漁民說，天氣稍好時，每天有一、二百艘海釣船，以及幾十隻流網船、拖網船布局在附近海域。近期還有部分自媒體直播大黃魚「追尋之旅」，視頻背景裡，密密麻麻都是正在釣大黃魚的小艇。

業內人士指出，1974年，2000多對機帆船「圍捕」越冬場大黃魚親魚的結果，已成慘痛教訓；時隔半個世紀，「圍捕」苗頭再現，這對資源恢復極為不利。

從事了20多年大黃魚育苗工作的象山人徐萬土說，「大黃魚與其他魚不同，產卵要至少3年生，2000多公斤大多是可以產卵的大黃魚親魚，太可惜了！」

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