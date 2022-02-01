湖北雲夢第一長文木觚 藏秦官嘆息

湖北雲夢出土一枚戰國晚期的木觚，觚上以秦隸字體書寫約700字。(取材自紅星新聞)

1975年，湖北雲夢睡虎地11號墓中發現了大量的秦簡，也就是著名的雲夢秦簡。其中秦士兵黑夫與驚的家書「黑夫木牘」是迄今為止中國發現最早的家信實物。時隔46年後，雲夢再現珍貴的簡牘文物，鄭家湖墓地出土一枚戰國晚期的木觚，觚上以秦隸字體書寫約700字，被譽為中華「第一長文觚」。

紅星新聞報導，該考古項目負責人、湖北省文物考古研究所副所長羅運兵指出，此次對鄭家湖墓地的發掘，共清理100餘座戰國秦漢時期墓葬，出土珍貴文物800餘件（套）。

最重要的發現，就是M274（編號為274號的墓葬）出土的一枚木觚。這枚木觚由一截圓木縱向中剖而成，長34厘米、寬3.5厘米。半圓形木面修削成七個棱面，每個棱面寬約0.5至0.6厘米，均書寫文字；平整剖面亦分七行，其中六行書寫文字，一行留白。全文約700字。

據專家考證，觚文記載了一位名叫筡的謀士，前去遊說秦王的故事。這一事件應該發生在戰國末期，當時秦國勢頭強勁，東方五國結盟抗秦，取得暫時勝利，謀求與秦休戰。筡引經據典，又以自己所見所聞，勸說秦王止兵，使民安居樂業。最後，筡還細述了一番秦國地廣、兵強、人眾、物豐的優勢，希望秦王能 滿足於自己已經擁有的這些資源，不要再四處征戰了。

羅運兵表示，從M274的墓葬規模、棺槨結構、隨葬品組合、殉牲習俗來看，可確定是中小型的秦文化墓葬，墓主人很可能是公元前278年秦軍占領安陸後、派駐留守當地的一個秦國低級文官。

這個墓主人的名字並未在出土資料中顯示，但羅運兵認為，這篇可能是墓主人抄寫在木觚上的謀士遊說文章，在一定程度上反映出了這位小官吏對戰爭的厭倦和對故鄉的懷念。

羅運兵回憶，這枚木觚是在2021年9月23日被發現的。「雲夢這裡地下水位比較高，所以墓葬多為飽水墓葬。尤其是青膏泥的包裹，使得其中一些墓葬的封閉性極好，造就了一個恆溫恆濕的小環境。同期出土的一大批漆木器，都是色澤鮮亮，圖案栩栩如生」。