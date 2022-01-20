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勸退小三救婚姻 收費3100美元起跳 網驚：竟有這個職業

中國新聞組／北京19日電
吉林松原市一男子開了一間「勸退三者•復婚」店，不一樣的招牌引人注目。（取材自極目新聞）
吉林松原市一男子開了一間「勸退三者•復婚」店，不一樣的招牌引人注目。（取材自極目新聞）

吉林省松原市一男子開了一間「勸退三者‧復婚」店，幫助勸退「小三」維持婚姻、幫助離婚者復婚，收費2萬元（人民幣，下同，約3100美元）起跳，引起眾多網友關注，老闆說「生意還可以」。

極目新聞報導，該店開在松原市街頭，在店牌的下端，寫著「合美策畫諮詢工作室」和一個手機號碼。老闆表示，該工作室合法註冊，主要業務一是挽救夫妻雙方瀕臨破裂的婚姻，勸退生活當中可能存在的第三者，讓有危機的婚姻得以延續；二是已經離婚一方在離婚後又想復婚的客戶，幫助出謀畫策爭取復婚。

老闆說，業務的收費主要是分兩類，一類是只給方案，工作室不出人幫助；第二類是不僅出具體的策畫方案，還可以出人幫助完成計畫。

對於客戶只需要方案這類需求情況，這名老闆稱，又分兩種情況，單純根據客戶提供的資料，提出一份不保證達成目標的詳細策畫方案，收費是2萬元。如果客戶要求策畫方案必須完成目標要求，收費就是7萬元，完不成客戶的目標要求就會退款。

來源：澎湃新聞

這名老闆表示，第二類不僅出具體的策畫方案，還出人參與計畫執行的收費15萬元起步，根據客戶不同的需求執行不同的收費標準，主要是面向高收入人群。

該老闆稱，工作室出人參與計畫執行的收費15萬元起步看起來比較高，但是實際工作室開出的工資、差旅費等成本費用也比較高，因為有時候完成一單業務需要花費幾個月時間。

有網友提出因為有第三者出現，導致的婚姻破裂是否沒有挽救和復合的必要，這名老闆稱婚姻是複雜的，只要當事人覺得有必要工作室就會提供幫助。

不管是挽救即將破裂的婚姻，還是離婚的複婚，實際操作中是否會出現違反法律的情況？這名老闆稱，違法的事情堅決不做，所有業務均會在法律許可的範圍內進行。

對此，有部分網友的評論充滿疑惑，「竟然還有這個職業」、「維持已經死亡的婚姻是道德的嗎，復合後會幸福嗎」；也有部分網友發出美好祝福，「寧拆一座廟不毀一樁親，離婚讓人操碎了心」。

不過專家提醒，開展此類業務需要盡量避免可能出現的違法舉動，一切在法律許可範圍內開展業務。

湖北今天律師事務所高級合夥人、財富傳承及婚姻家庭部部長張付堅律師表示，「婚姻生活是複雜的，不管是勸退『小三』挽救婚姻，還是幫助復婚，都需以當事夫妻雙方意見為準，不能蠻幹，必須一切在法律允許範圍內進行。」張付堅說，前去勸退的人都是以說服為主，不能採取暴力等違法措施。

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