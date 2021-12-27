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29歲清華女博士拒高薪「當中學老師」 上熱搜

中國新聞組／北京28日電
清華大學博士龍明珠選擇到深圳一所中學當數學老師。（視頻截圖）
清華大學博士龍明珠選擇到深圳一所中學當數學老師。（視頻截圖）

29歲的龍明珠，2020年獲得清華大學博士學位，擇業期間收到不少優質邀約，包括華為、BAT以及一些研究所，她卻選擇到深圳一所中學當數學老師。

梨視頻報導，龍明珠說，9月時收到許多公司邀約，「一想到每天寫代碼、找bug到頭禿的日子，即便那些公司都開出了不錯的年薪，我還是提不起精神」。一次和朋友聊天，對方提起她在本科時期給大家講課的事，說她特別適合當老師。

來源：YouTube

龍明珠說，從小就很享受給別人解答困難的感覺，於是她選擇遵從自己的內心，投身教育業。

龍明珠的父母最初很不能接受，覺得一個清華博士去當高中老師實在「大材小用」，還說十來萬人民幣的薪資在深圳交完房租，吃都吃不飽。龍明珠解釋，在深圳，高材生去當中學老師可能很少見，但在北京這種情況是很普遍的。

龍明珠認為，高材生當中學老師的風潮是一個非常大的進步，畢業生的擇業更加自由，不會被常規認識所綁架，不再為了傳統面子和高工資去找工作；且高材生的見識可以給學生提供更多的火花，學生會更具有創新性。

龍明珠從事教職已快一年半，今年的教師節收到同學們的留言，「覺得當初來做老師的美好憧憬和願望都得到了實現」。

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