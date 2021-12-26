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毛誕…逾萬名毛粉朝聖 月壤韶山安家

中國新聞組╱北京26日電
紀念毛澤東同志誕辰128周年，省韶山管理局舉行向毛澤東同志銅像敬獻花籃儀式。（取材自天下韶山網）
紀念毛澤東同志誕辰128周年，省韶山管理局舉行向毛澤東同志銅像敬獻花籃儀式。（取材自天下韶山網）

12月25日聖誕節，中國拚命在為洋節降溫，而26日毛誕節，在湖南省韶山市卻異常熱鬧。中國首個無人月球探測器嫦娥五號帶回來的月壤，昨天在已故中共領導人毛澤東的家鄉湖南省韶山市「安家」，同時間，數萬「毛粉」無懼疫情，湧向韶山，展開「朝聖」之旅。

新華社報導，昨日上午，月壤交接儀式在韶山市舉行，國家航天局向湖南大學交接月球樣品備份證書，標誌著月球樣品備份存儲韶山基地正式啟用。月壤「新家」由湖南大學興建，位於韶山市清溪鎮石山村天鵝山，外觀是一座灰白相間的庭院式建築，四周綠樹掩映；內部有專門的存儲間和存儲裝置，能避免月壤受到各種物理、化學過程影響。

去年12月17日，嫦娥五號帶回1731克月球樣品，月壤除主要存放於中科院國家天文台外，還將存於韶山，作為異地災備。

綜合媒體報導，國家載人航天工程辦公室昨天公布，神舟13號太空人將於今日開展第二次出艙活動，微博有網民說，月壤交韶山和神十三出艙「都是航天人給他老人家（毛澤東）的生日禮物」。

據報導，昨天也是毛澤東誕辰128周年前夕，白天韶山管理局舉行銅像敬獻花籃儀式，晚上韶山市東方廣場聚集數萬人，有民眾穿上紅軍制服、手捧鮮花，排隊走向毛像前深深鞠躬，民眾揮舞著國旗及印有「毛主席是人民大救星」等標語的旗幟。26日零時，廣場上氣氛愈益高漲，有人高喊「毛主席萬歲」，大批民警在現場維持秩序。

報導指出，為紀念毛澤東誕辰，張藝謀擔任總導演的光影大劇「最憶韶山衝」也在韶山首演，100多名舞蹈演員，演出毛澤東成長故事；長沙市前日也舉辦「紀念毛澤東同志誕辰」長跑大賽。

數萬「毛粉」無懼疫情，湧向韶山，展開「朝聖」之旅。（取材自天下韶山網）
數萬「毛粉」無懼疫情，湧向韶山，展開「朝聖」之旅。（取材自天下韶山網）

嫦娥五號 太空人 聖誕節

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