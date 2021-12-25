中國要求航空公司加強清消 返台航班普遍嚴重誤點

圖為早前一架停泊在上海浦東國際機場的長榮航空客機。聯合報系資料照片

平安夜全球傳出大量航班延誤或取消的消息，兩岸航班也因中國要求航空公司加強客艙清潔與消毒，導致航班嚴重誤點。有台商就反映，他搭乘24日BR705航班回台，表定當晚8時05分起飛，但起飛時間卻一再延後，直到25日上午6時許飛機才順利降落高雄小港機場 。

有台商提醒，若發生如前述因航班嚴重誤點，導致抵台時間已是次日，之後離開隔離酒店的時間也必須隨之順延。

據本報獨家報導，長榮 航空因應上海浦東機場最新防疫作業規範，載客航班抵達後需要加強清潔、消毒，返程航班將長時間延誤。為避免班機無法於宵禁前抵達松山機場、高雄小港機場，長榮/立榮航空目前規劃12月26日起至明年2月3日，松山－浦東、高雄－浦東航段將暫停載客服務，回程航班則正常起降。

上海知名台灣人社團「台商太太新天地」指出，華航北京 代表處表示，目前並未取消台灣出發或浦東返回的航班。但確實因浦東國際機場更嚴格的清消規定，返台航班可能無法按表定時間抵台，請旅客能予以諒解。

據了解，25日從上海浦東國際機場返台的班機，誤點基本都在三個小時以上。「台商太太新天地」提醒將於近期返台的民眾留意，後續兩岸航班可能都會因清消新規定而誤點頻頻，旅客搭機前務必留意相關訊息，並做好相應的準備工作。