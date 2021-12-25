只要打一針 中國首款單劑疫苗將上市

克威莎於今年2月25日經國家藥品監督管理局附條件批准上市。（取材自紅星新聞）

權威醫學期刊《柳葉刀》發布新冠疫苗 「克威莎 」（Convidecia）三期臨床試驗結果，接種單劑克威莎疫苗14天，預防新冠症狀有效性63.7%，重症保護率96.0%；「克威莎」是中國首款國產腺病毒載體新冠疫苗，也是中國唯一單劑新冠疫苗。據新華社報導，首批克威莎疫苗已完成生產和包裝即將上市。

紅星新聞報導指出，克威莎由天津康希諾生物與軍事科學院陳薇院士團隊合作研發，今年2月25日經國家藥品監督管理局附條件批准上市。

這項研究旨在分析單劑重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）「克威莎」的最終有效性、期中安全性及免疫原性，在阿根廷、智利、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯5個國家，開展隨機、雙盲、安慰劑對照的三期臨床試驗。截至目前，這項三期臨床試驗也是中國產新冠疫苗開展的最大樣本量臨床試驗。

研究報告稱，試驗共招募3萬6982名18歲及以上的成年人，在接種單劑克威莎疫苗14天後，對預防新冠症狀的有效性是63.7%，預防重症疾病的有效性為96.0%。在接種28天後，對預防新冠症狀的有效性為57.5%，而重症保護率為91.7%。

「研究表明，一劑克威莎疫苗對預防嚴重疾病非常有效，由於該疫苗僅注射一次就能有效預防重病，也有助於改善一些國家對新冠疫苗的獲得，尤其是對那些讓人們接種兩劑疫苗比較困難的中低收入 國家來說。」該研究的主要作者、加拿大達爾豪斯大學的哈爾佩林（Scott Halperin）博士說。

研究作者指出，目前正深入的研究以確定克威莎疫苗保護效果的持久性，以及對Omicron變種的有效性。

目前，中國國內已有四款自主研發的新冠疫苗獲批上市，克威莎疫苗是其中唯一的腺病毒載體疫苗，由國藥集團和科興生產的另外三款均為滅活疫苗。