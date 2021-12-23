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主播、藝人被點名 年底前主動補稅 拒者嚴肅處理

中國新聞組／北京23日電
薇婭(右二)因逃稅遭重罰。（本報資料照片）
薇婭(右二)因逃稅遭重罰。（本報資料照片）

中國「直播一姐」薇婭（黃薇）因逃稅遭重罰後，北京、上海、廣東、江蘇、浙江稅務局昨接連發布通告指，依法納稅是公民應盡義務，明星藝人、網路主播等公眾人物更要嚴格遵守，多地要求年底前自查補稅，主動報告換輕罰，拒者將依法依規嚴肅處理。

薇婭是中國「直播帶貨」行業中的代表性人物，她近日遭重罰的事件引起關注。外界分析，這起事件顯示北京推動「共同富裕」目標的決心，其監管矛頭或已指向經濟規模驚人的直播產業。

今年以來，中國稅務部門相繼公開藝人鄭爽，和電商平台直播主、網紅如雪梨、林珊珊、薇婭等人的偷逃稅案，其中，薇婭被處以追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計人民幣13.41億元（約2.11億美元），引發各界關注。目前薇婭已被全網封殺，微博、抖音、淘寶直播間等多個平台，都已封禁了薇婭的帳號，

在薇婭偷逃稅案公開後，官媒新華社和中紀委網站均表示，自國家稅務總局發布通知以來，網路主播已有上千人補繳稅款。

據第一財經報導，上述浙江、北京、江蘇、上海等地稅務部門通告提到的聯繫時間，均為12月22日至12月31日，也就是僅剩不到10天。

中媒貝殼財經還引述稅務部門人士指，知名直播主被查只是冰山一角，除薇婭外，還有部分之名直播主未披露，已知「數額驚人，至少幾個億」。

通告警告，應於2021年底前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。對仍拒不自查自糾或者自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理。

薇婭 北京 補稅

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