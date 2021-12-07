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90後趙心童稱霸英國斯諾克賽 奪冠想先回家睡覺

中國新聞組／北京7日電
在英國約克舉行的2021斯諾克英國錦標賽決賽中，中國選手趙心童以10：5戰勝比利時選手布雷切爾，奪得冠軍。圖為趙心童在賽後高舉獎盃。（新華社）
在英國約克舉行的2021斯諾克英國錦標賽決賽中，中國選手趙心童以10：5戰勝比利時選手布雷切爾，奪得冠軍。圖為趙心童在賽後高舉獎盃。（新華社）

24歲的中國斯諾克（Snooker）好手趙心童，在2021英國斯諾克錦標賽展現實力，以10：5力挫比利時選手布雷切爾，成為斯諾克三大賽史上的首位「90後」冠軍，也是繼丁俊暉之後，第2位獲得英錦賽冠軍的中國球員，成為新的中國斯諾克「一哥」。

趙心童從預賽到決賽，連連過關斬將，職業生涯首次殺入排名賽決賽。決賽中，趙心童沉着穩健，以5：3領先結束第一階段的爭奪，最終以10：5鎖定勝局，成為繼丁俊暉、傅家俊、梁文博和顏丙濤之後，第5位獲得排名賽冠軍的中國選手。

來源：YouTube

中新社報導，英錦賽是世界職業斯諾克比賽中歷史最悠久的賽事之一，與世錦賽、斯諾克大師賽並稱三大賽。此前，中國斯諾克領軍人物丁俊暉曾在2005年、2009年和2019年3次獲得英錦賽冠軍。如今，趙心童成為奪得該項大賽的中國第2人。

趙心童奪冠後，世界斯諾克官網稱讚其獲勝方式「凸顯了他的潛力」，認為「他的單桿得分能力、走位水平、擊球能力以及鎮定的氣質，都是偉大冠軍的特徵」。

在英國約克舉行的2021斯諾克英國錦標賽決賽中，中國選手趙心童以10：5戰勝比利...
在英國約克舉行的2021斯諾克英國錦標賽決賽中，中國選手趙心童以10：5戰勝比利時選手布雷切爾，奪得冠軍。（新華社）

報導說，趙心童稍早在個人社交媒體發文稱，從2016年轉入職業後，他的目標就是要拿到排名賽冠軍。「這一路上，我曾被寄予厚望，但也多次倒在了機會面前。這一次，我站穩了，終於捧起了冠軍獎盃。」他說，「24歲的我，在職業生涯中還有很長的路要走，希望這個冠軍是我的啟明星，引導我繼續勇敢地往前走。」

此次奪冠，趙心童不僅收穫了20萬英鎊的獎金，同時他的排名也升至世界前十，獲得了2022斯諾克大師賽的參賽資格。

趙心童表示，自己接下來將為大師賽做好準備。不過，在此之前，他先要回家好好睡個覺，「也許明天去唱個卡拉OK，我會唱『我們是冠軍』」。

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