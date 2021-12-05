南非感染Omicron 江蘇男子症狀緩解 正服用中藥

江蘇男子郝先生在南非感染Omicron，目前開始服用中藥治療。(取材自極目新聞)

在南非 感染新冠變種病毒Omicron (奧密克戎)的江蘇南通男子郝先生4日表示，他的低燒已經退了，乾咳也在緩解，目前開始服用中藥治療。

極目新聞報導，郝先生6月在南非感染新冠後，最近又感染了Omicron。12月1日，郝先生得知自己感染了Omicron，他感到肺部特別乾燥，而且口渴很厲害，喝了很多水。同時，郝先生還發低燒，身體感到乏力。

「6月份，我感染過新冠，高燒後，感覺非常無助。」郝先生說，有了之前感染新冠的經歷後，這次心裡沒那麼害怕了。

郝先生4日表示，他的精神狀態比前幾天好很多了，雖然仍然感到乏力，但感覺比之前恢復了不少，應該沒什麼大礙了。

「我感覺病毒如強弩之末，自己的抵抗力越來越強。」郝先生說，雖然頭還有點暈，但肺部感覺不是特別乾燥了，乾咳也是間歇性的，比之前緩解了不少。

3日下午，郝先生的低燒開始退了。到了4日早上，他再次測量體溫，已經到了36.7℃。

自感染Omicron後，當地醫生建議郝先生適當運動、補充維生素、曬太陽等，並未在醫院集中隔離治療。

出於擔心，郝先生決定吃些藥治療。3日，郝先生根據熱心網友提供的方法，找到了在約翰內斯堡唐人街的一位中醫，並通過視頻連線的形式，讓這位中醫遠程診斷。

隨後，這位中醫給郝先生開了六天劑量的中藥，包括杏仁、炙甘草、麻黃、豬苓、澤瀉、桂枝、茯苓、白朮、柴胡、姜半夏、冬花、生薑、藿香、陳皮等。

為了不與他人接觸，郝先生獨自驅車26公里到達唐人街。這位中醫的助手將開好的中藥，放在店門口，郝先生通過無接觸的方式取走了中藥。 3日晚，郝先生開始服用中藥。

目前，郝先生已經接到當地衛生部門的通知，要求他在家隔離十天。