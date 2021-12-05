戰績差還忙發微博帶貨 李鐵准辭國足主帥

李鐵。（取材自環球時報／視覺中國圖）

中國足協3日發聲明公布，決定接納國家隊主帥李鐵請辭，並委任李霄鵬成為新任國家隊主帥。李鐵因球隊在世界杯亞洲區預選賽中表現不佳面臨批評，之後又在個人社交媒體上「帶貨」而引火燒身。有財經自媒體找到李鐵旗下的8家關聯企業，指出他在多家公司中甚至是最大股東。

綜合媒體報導，親近李鐵的渠道透露，李鐵本身並不想走，但他在中澳之戰後那條疑似違規帶貨的微博 毀了一切。在國足1比1戰平澳洲 後，李鐵在新聞發布會上開啟狂懟模式，隨後，足協主席陳戌源當面嚴厲批評李鐵。李鐵認識到錯誤，但在第二天回應的微博配發了「九宮格」圖片，而這些圖基本都來自於和李鐵有合作關係的品牌海報。

兩小時後，意識到事情不妥，李鐵刪除了關於代言和廣告的內容，但廣告微博仍被截屏廣為傳播。李鐵主動向陳戌源檢討和道歉，並表示不想再給球隊和協會添麻煩，口頭請辭。

此前李鐵社交平台的宣傳對象中，也包含自己旗下的公司。這也引發了新一輪對於李鐵的批評。隨後，《足球 報》又報導，稱李鐵通過經紀公司，深入插手了多名包括國腳在內的球員的轉會事宜。

除了代言合作外，李鐵還是多家公司的股東。通過天眼查的數據顯示，目前與李鐵關聯企業共有8家。