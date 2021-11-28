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產假350天加劇職場歧視 專家疾呼執法到位、三假合一

中國新聞網／北京28日電
為刺激中國低生育率，防止女性在職場遭歧視，專家建議可將產假、陪產假和照顧假等做有機統一。（Getty Images）
為刺激中國低生育率，防止女性在職場遭歧視，專家建議可將產假、陪產假和照顧假等做有機統一。（Getty Images）

中國出生率去年再創新低，防止人口負增長的腳步提前，近日中國多地宣布延長女性產假以刺激生育率，其中陝西更多達350天。延長產假是否不利於女性就業？是否更加重職場歧視？引發廣泛關注，專家建議，可將產假、陪產假和照顧假三類假期有機統一。

極目新聞報導，近日中國多地發布了新的「人口與計劃生育條例」，目前大部分省市計劃生育條例規定的產假在至128天至188天之間，陝西省生育三孩可以休半年獎勵假，即共計350天，寧夏產婦在單位同意的情況可以休至孩子一周歲。

以湖北省為例，女性生育後的產假由此前的98天增加至158天。與湖北類似，江西、四川、陝西等地產假也均為158天。

延長產假固然是有利婦女，但也帶來了爭議和擔憂，中國人口學會副會長、南開大學經濟學院人口與發展研究所教授原新建議，產假延長無關性別歧視，只是任何政策都有利有弊。從正面來說，有利於親子關係培育和家庭關係的穩定，對孩子早期發展教育也有好處。但放在整個社會競爭的環境下看，對女性而言的確存在著生育、家庭和職場三者之間的矛盾，未來可以考慮，將產假、陪產假和照顧假三類假期有機統一。

有評論認為，育兒假能否改成男女均可休？產假要如何落實執行？延長產假能提升多少年輕人的生育意願？原新表示，要提高生育意願最終還需問需於年輕人，然後制定實實在在的能夠讓年輕人感覺到生育安全、生育溫暖的政策。

針對不少網友擔心的產假執行問題，原新表示，2015年底「人口與計劃生育法」修正時首次提出可以適當延長產假，當時多地的「人口計劃生育條例」已經相應將產假延長了30天或者60天。但「勞動法」規定的產假仍是98天。過去幾年中，產假延長確實出現了執行不到位的情況。

原新認為，現在整個經濟社會發展的步伐非常快，產假休得越長，和競爭的社會脫離的時間就越長，再返回社會的適應性肯定就差。這個可能不光是中國遇到的，很多地方都有。

此外，原新也提出，現行條例給男性設置了陪產假，還有十幾個省設立了獨生子女照顧假，有部分省也設立非獨生子女照顧假。他建議，照顧假沒有規定只針對老人，照顧上一代、下一代都可以，未來可考慮在這些假期都起步的基礎之上，把產假、育兒假和照顧假都能夠有機地統一到一塊。在6歲之前，育兒都是一個比較繁瑣的時期。那麼根據孩子不同的成長階段，設置成年人的育兒假，甚至老年人的照顧假，這些都是有必要的。

中國 計劃生育 歧視

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