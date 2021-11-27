3處古代水利工程申遺成功 世界灌溉工程遺產中已擁26項

里運河-高郵灌區，圖為一湖二河三堤全貌。（取材人民網／水利部圖）

2021年（第8批）世界灌溉工程遺產名錄，26日在摩洛哥召開的國際灌排委員會上公布，中國 江蘇省里運河—高郵灌區、江西省潦河灌區、西藏薩迦古代蓄水灌溉系統3個工程，全部申報成功。中國的世界灌溉工程遺產目前已達26項。

據人民網報導，今年與中國的3項遺產同時列入第8批世界灌溉工程遺產名錄，還有來自印度、伊拉克、日本、摩洛哥、韓國、斯裡蘭卡的16個項目。目前世界灌溉工程遺產總數量已達到121項，遍布亞洲、歐洲、非洲、北美洲和大洋洲五大洲的18個國家。

今年中國申遺成功的「里運河-高郵灌區」，位在江蘇省高郵市境內，是古代巧妙利用河湖水系、合理調控河流湖泊，是系統論思想在古灌溉工程中的成功實踐。

里運河肇始於春秋時期的邗溝，是京航大運河的一部分，通過閘、洞、關、壩等水工設施，連通了高郵湖和高郵灌區，實現了水在「高郵湖—里運河—高郵灌區」之間的調配，兼顧了灌溉和漕運兩大功能。里運河也促進了區域生物多樣性，詮釋「天人合一」、人水和諧的可持續發展理念。

潦河灌區的北潦閘壩。（取材人民網／水利部圖）

潦河灌區位於江西西北部，是古人因地制宜、人水和諧相處的典範。灌區工程最早始建於唐太和年間，古人在北潦河南 支下游修築蒲陂，開渠道水，灌溉農田千餘畝，其後又陸續於明成化12年、清乾隆16年在中游、上游依次興建烏石潭陂、香陂，是江南丘陵地區典型的古代引水灌溉的系統工程。

潦河灌區後來又相繼興建4座灌溉工程，延續至今，灌溉農田33.6萬畝，惠及人口26萬人，是贛西北的重要糧倉。

薩迦灌區。（取材人民網／水利部圖）

薩迦古代蓄水灌溉系統，位於西藏日喀則市，平均海拔在4000米以上，年均氣溫5-6℃，年降雨量約150-300毫米，地處高原溫帶半乾旱季風氣候區，水資源非常寶貴。從宋元時期開始，為了能充分有效利用水資源，當地先民克服高海拔、高寒冷等困難，順勢而為，逐步在衝曲河沿線建立起蓄水灌溉系統。歷經幾個世紀的修建，到明清時期，灌溉系統的利用和管理體系已趨完善。至今，由於這套完善的蓄水灌溉系統，日喀則已經發展成為了「世界青稞之鄉」。

據統計，薩迦古代蓄水灌溉系統仍然在使用的蓄水池還有400多座，惠及人口達30多萬，約佔西藏自治區總人口的10%。

據了解，國際灌排委員會（ICID）成立於1950年，是以國際灌溉、排水及防洪前沿科技交流及應用推廣為宗旨的的專業類國際組織，成員包括91個國家和地區委員會，覆蓋了全球90%以上的灌溉面積。受全球新冠肺炎疫情 影響，國際灌排委員會第72屆執行理事會於11月24至30日，以線上線下相結合的形式舉辦。