彭帥「報平安」後…張高麗被挖出曾領導北京冬奧工作

2016年6月12日，中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗（右）在北京中南海紫光閣會見國際奧委會主席巴赫。（ 取材自中國政府官網）

彭帥 不倫戀引發國際關注，但隨著彭帥與國際奧委會主席巴赫通過視頻「報平安」後，媒體與#Metoo的討論焦點由「彭帥在哪裡」轉向為「張高麗 在哪裡」。外媒並挖出事件男主角、中國 前副總理張高麗曾任冬奧會工作領導小組組長，早與巴赫有交集，質疑背後的陰謀論，也關心習近平將如何處置張高麗。

彭帥在微博發文公開與張高麗的不倫戀後失聯，引發國際媒體討論「彭帥在哪裡」，要求中國公開調查並公布彭帥的下落，否則發起抵制2022年北京冬季奧運會。彭帥消失兩周後，通過視頻通話向巴赫報平安，並稱自己希望保有隱私，仍引來國際輿論質疑是「擺拍」。

除了擺拍，國際媒體還將焦點轉向了張高麗。自由亞洲電台報導，包括CNN和華爾街日報等外媒指出，中國政府公告顯示，張高麗曾是冬奧會工作領導小組組長，這個小組的成員包括所有相關部委的負責人，張高麗在該小組內發揮的作用，使得他可以直接與最高級別的奧運官員對接，包括巴赫。

法廣引述華盛頓郵報報導稱，張高麗是中共總書記習近平第一任的同事，「他目前好像平安無事」。報導分析，「儘管共產黨精英成員有婚外情並不少見，但張先生是第一個面臨如此公開性侵犯指控的人物」。可見事件的敏感與危險程度。

「在通話之前，由於WTA等人關注彭女士的下落和安全，張先生受到的關注相對較少。在巴赫進行視頻聊天後不久，情況發生了變化，一張2016年國際奧委會主席在北京的一次會議上與張先生握手的照片開始在社交媒體上流傳。」

報導引述熟悉內情的人稱，張高麗比他的公眾形象所暗示的要複雜，表現出豐富的幽默感，經常開玩笑。在官方媒體上，他被描繪成文學和網球愛好者。張高麗是以「網球愛好者」的身分接觸彭帥。

報導認為，這場風波將令中國面臨潛在批評，可能被指更重視保護一名政治人物，而非解決與全球反性侵運動相關的一些關切，而且在北京冬奧會將舉行之際，這對中國未來主辦重大國際體育比賽也可能產生不利影響。

政論人士凌峰認為，彭帥事件不能簡單地用中共內部的江習鬥來看，張高麗被指控的行為，不但傷害江澤民，還傷害了整個中共，現在更重要地是要看中共將怎樣處置張高麗。