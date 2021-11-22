「親媽式關愛」寧夏這位老師家 掛滿28套學生校服

李繼芹正給學生縫補校服的照片刷屏了朋友圈。（取材自人民日報／ 受訪者供圖）

近日，寧夏固原市一名老師坐在掛滿校服的陽台上縫補衣服的照片刷屏了朋友圈。照片中的主角是寧夏固原市第四中學八年級某班班主任李繼芹，當時她正為因疫情 封控而一個多月無法返家的在校生縫補衣服，陽台上掛著的，是她為在校生洗好的校服。

「愛學生的老師才是好老師」、「親媽的待遇」......家長們紛紛對這張照片留言點讚。李老師謙虛地說，照片是女兒隨手拍的，「我也只是做了一件微不足道的小事，給學生縫補衣服、隨身備著常用藥品，是每個老師的標配，也是每個老師都會去做的。」

正在上課的李繼芹。（取材自人民日報／受訪者供圖）

人民日報報導，2021年10月18日，寧夏發生新一輪新冠肺炎 疫情，在疫情防控期間，固原市第四中學對寄宿生採取了封閉管理措施，1000多名住校生已經連續四周多未能回家。

「住校的學生大都來自山區，平時一周回去換洗一次衣物，由於目前的特殊情況，很多學生的校服一個月都沒有洗了，為了減輕學生和家長的擔心，我就決定帶回家去洗。」李繼芹說。

學生們一開始怕麻煩李老師，紛紛拒絕，但在李繼芹的再三要求下，學生們才把校服交給了她，李繼芹就帶著班裡28名住校生的校服回了家。為了防止校服混淆，她還用不同顏色的毛線編織了各種形狀的記號。

李繼芹收到的錦旗。（取材自人民日報／ 受訪者供圖）

「孩子們的衣服都比較髒，我先用四個洗衣盆泡著，然後先用手搓領口和袖口，再把男生和女生的校服分開用洗衣機清洗了一遍。」在這個過程中，細心的李繼芹發現不少學生的校服有小的破洞，就順手拿起家裡的針線縫了起來。

「亦師亦母，孩子遠離父母到異地求學，我們一定要讓他們感受到家的溫暖。」這句話是李繼芹經常掛在嘴邊的，她也用25年的教師生涯踐行了這句話背後的堅持。

「我很喜歡上李老師的英語課，因為她總能帶動每位學生的積極性。課下我們都親切的叫她『班媽』，她對我們有時候比親媽還親呢！」李繼芹的學生馬麗說。

給沒時間吃飯的走讀生買早餐、給調皮的學生做思想工作，給離家遠的學生縫洗衣物，這一件件小事填滿了李繼芹的日常生活，「學生們的愛就是我做老最老師最大的動力。」

李繼芹給學生買的早餐。（取材自人民日報／ 受訪者供圖）

一位畢業多年的學生給李繼芹送了一面寫有「一位好老師，勝過萬卷書」字樣的錦旗，讓她感動萬分，「當時我記得這名學生成績一般還很調皮，很多老師都對他不抱有期望，而我一直鼓勵他、鞭策他，畢業後他應征入伍，我真心為他感到自豪。」李繼芹說。