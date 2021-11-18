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上海樂高樂園開工 首見悟空小俠區有中國特色

中國新聞組／上海18日電
上海樂高樂園度假區項目17日舉行開工儀式。（取材自北京日報）
上海樂高樂園度假區項目17日舉行開工儀式。（取材自北京日報）

上海樂高樂園度假區項目17日舉行開工儀式，度假區位於金山區楓涇鎮東部，占地面積達31.8萬平方公尺，預計於2024年開園。

據澎湃新聞報導，開工儀式上，樂高樂園首次公布上海樂高樂園八大片區，包含樂高中心大樓、積木街道、樂高積木、樂高城市、樂高小夥伴、悟空小俠、樂高忍者、樂高城堡，覆蓋了全球其他樂高樂園經典、熱門遊樂項目；此外樂園內還將配套一座主題酒店。

其中「悟空小俠」系列源於中國經典名著「西遊記」，是樂高首個以中國傳統故事為靈感創作的IP，上海樂高樂園將全球首發「悟空小俠」主題園區。

北京日報報導，上海樂高樂園度假區總經理陳潔指出，將樂高樂園的體驗設計與中國文化、上海特色、江南元素進行充分融合、創新，為遊客打造既國際化、又具親切感的沉浸式遊玩體驗，為來自全球的遊客們提供高品質、親子共情玩樂的樂園體驗。

作為長三角地區首個國際IP親子家庭娛樂主題樂園度假區，上海樂高樂園迷你天地取材江南水鄉和上海地標性建築元素，沿途街景均為樂高積木製成，還將引進全球先進的遊藝設備，運用VR、AR等新科技新元素，創造全新的遊樂體驗。

樂高樂園 中國 親子

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