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中共第3份歷史決議文 黨媒半月談沒刊 多次「唱反調」

中國新聞組／北京18日電
人民日報17日於頭版刊登了「第三份歷史決議」的全文，但學習時報並沒有這樣做。（人民日報截圖／學習時報截圖）
人民日報17日於頭版刊登了「第三份歷史決議」的全文，但學習時報並沒有這樣做。（人民日報截圖／學習時報截圖）

中共六中全會16日通過長達3.6萬多字的所謂「第三份歷史決議」終於露面，中共各大喉舌隨即紛紛以頭版方式高調報導。不過，包括中央黨校旗下的學習時報，以及近期曾多次跟中央「唱反調」的半月談，卻沒有在決議公布翌日刊登這篇「重要決議」的全文。

自由亞洲電台報導，該決議長達3.6萬字，其中超過1.9萬字都在描述最近9年所謂「中國特色社會主義新時代」的所謂「功績」。公布翌日，各大黨報、軍報對此紛紛在其頭版刊登該決議。人民日報、北京日報、天津日報、重慶日報、解放日報、南方日報、解放軍報等諸多黨報、軍報以幾乎一模一樣的版面，刊登這個「第三份歷史決議」。

雖然部分黨報的版面安排和人民日報略有不同。例如浙江日報、重慶日報、廣州日報。浙江日報在其頭版增加了所謂「共同富裕」的部分，但基本上仍是按照中共當權者的「主旋律」行事。

不過，據報導，由中共中央黨校主辦的學習時報的頭版內容則和上述黨報出現明顯的不同。學習時報在17日並沒有刊發這個「第三份歷史決議」，不僅是頭版沒有，其他各版同樣沒有這個內容。學習時報創刊時，時任中共總書記的江澤民為該報題寫報名。

另外，中共中央宣傳部委託新華社主辦的半月談官網，17日截止發稿，同樣沒有刊登這份決議。

報導說，半月談此前曾經出現多次和習近平唱反調情況。5月31日，半月談曾經發表評論文章「避免黨史學習教育陷入誤區」，強調「不能只講黨的豐功偉績，而忽略了巨大犧牲；不能只講當下道路的科學正確，而忽略之前的曲折探索」。6月1日，中共黨刊求是雜誌發表習近平的講話「學好「四史」，永葆初心、永擔使命」，中共各官媒、黨媒均以頭條最顯赫位置發表。但半月談的首頁大頭條位置，不僅沒有發表習近平講話，卻發了一篇「拿考核說話，幹部能上能下」，引起網民議論紛紛。

中共 習近平 北京

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