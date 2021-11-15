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又來酸中 大馬歌手同中國歌手合唱 看哭百萬粉絲

中國新聞組／北京15日電
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

繼前不久推出暗諷中共小粉紅的歌曲「玻璃心」後，黃明志12日再推新歌「牆外」，歌曲上架不到一天就突破百萬觀看數，更讓人意想不到的是，一首「觀光歌曲」居然看哭牆裡和牆外的人；網友們紛紛留言表示感動。

法廣報導，黃明志最近受台灣金門縣政府邀請，為當地做了一首「推廣觀光曲」──「牆外」，與中國大陸女歌手小花合唱，歌曲主要描述金門縣的風土人情。黃明志對歌曲的定位也是：「抒情民謠慢歌」。

據報導，在歌曲MV中，兩名小孩互相認識，互相欣賞，對彼此並沒有惡意，但他們中間卻隔著一道無法跨越的高牆。其中的小女孩還身穿紅衣、家人穿著、車子、環境家具都是紅色，影射牆內的紅色環境，歌詞寫道：「家門被鎖緊，媽媽會擔心，就像溫室裡的小花禁不起風雨，縱然任性，卻也無能為力。」整體氛圍也被認為是，中國人縱然嚮往牆外的自由，但依舊無能為力。

另外，黃明志唱道的：「我躲在角落遠遠望著你，你的美麗回蕩在我記憶，藍天和綠地是我的棲息，也是你嚮往的風景」，這些歌詞也是被認為，是指身處自由的人們仍望著中國，而這一片自由空氣也是牆內人們嚮往的風景。

報導稱，在歌曲的YouTube頻道下方，有網友用簡體字留言感謝：「牆內的我聽了感動，也很難過，是命運安排我們出生在這個封閉的國度，但是嚮往自由和美好是所有人類的天性，感恩你能懂能體諒還給安慰，謝謝你明志！」、「在日大陸留學生，不禁潸然淚下，想必這首歌一定打動了兩岸三地清醒的人的心弦吧！」還有網友用正體字留言表示：「我站在牆外聽著這首歌流下了牆外人的眼淚…」。

中國 觀光 台灣

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