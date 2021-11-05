復旦教授獲頒國家自然科學一等獎…證書竟放布袋
中科院院士、復旦大學教授趙東元，獲頒中國自然科學領域最高獎項的「國家自然科學一等獎」。11月3日從北京人民大會堂領獎回來趙東元，竟把那張代表中國自然科學領域最高獎項的證書「低調」的裝在帆布袋裡，而回到學校的趙東元馬上又投入了工作。趙東元提著帆布袋的「院士領獎歸來」照片，在復旦大學師生的朋友圈瞬間暴紅。
環球網報導，趙東元出生於瀋陽一個工人家庭。1998年，35歲的趙東元結束了在美國加州大學聖芭芭拉分校的博士後工作到復旦大學任職。在上海的23年裡，他從一名年輕的科研人員成長為享譽國際的科學家。2000年獲國家自然科學基金委員會「傑出青年」基金，2004年獲得國家自然科學獎二等獎；2007年，44歲的他當選為中國科學院院士。
2000年，趙東元用復旦大學提供的3萬元科研經費買了一台電腦，帶著5個學生，開始了對功能介孔材料創制和合成的研究。「整個合成過程非常複雜，就像是在一個黑箱子裡亂撞。」趙東元說。2002年，趙東元在學生反常規的實驗方法啟發下打開了思路。
趙東元2005年首次提出「有機-有機自組裝」的新方法，並將實驗方法公之於眾。吸引60多個國家和地區的1500餘家科研機構跟蹤研究，發表論文4萬多篇。國際學術界評價這項研究的貢獻為「先驅」、「里程碑」、「突破」等。趙東元也因此一下子「火」了起來。
趙東元自稱「造孔之人」，「相當於拿個鑿子，在你們看不到的微觀世界裡『造孔』」。「我真的願意做科研，因為科研面對的全是新鮮事物，可以創造出世界上原本沒有的東西。」趙東元說。
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