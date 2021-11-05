復旦教授獲頒國家自然科學一等獎…證書竟放布袋

剛從北京人民大會堂領回國家自然科學獎一等獎的中科院院士、復旦大學教授趙東元，領回來的證書就裝在他手提的帆布袋裡。（取材自中國青年報）

中科院院士、復旦大學教授趙東元，獲頒中國 自然科學領域最高獎項的「國家自然科學一等獎」。11月3日從北京人民大會堂領獎回來趙東元，竟把那張代表中國自然科學領域最高獎項的證書「低調」的裝在帆布袋裡，而回到學校的趙東元馬上又投入了工作 。趙東元提著帆布袋的「院士領獎歸來」照片，在復旦大學師生的朋友圈瞬間暴紅。

環球網報導，趙東元出生於瀋陽一個工人家庭。1998年，35歲的趙東元結束了在美國加州大學 聖芭芭拉分校的博士後工作到復旦大學任職。在上海的23年裡，他從一名年輕的科研人員成長為享譽國際的科學家。2000年獲國家自然科學基金委員會「傑出青年」基金，2004年獲得國家自然科學獎二等獎；2007年，44歲的他當選為中國科學院院士。

2000年，趙東元用復旦大學提供的3萬元科研經費買了一台電腦，帶著5個學生，開始了對功能介孔材料創制和合成的研究。「整個合成過程非常複雜，就像是在一個黑箱子裡亂撞。」趙東元說。2002年，趙東元在學生反常規的實驗方法啟發下打開了思路。

趙東元2005年首次提出「有機-有機自組裝」的新方法，並將實驗方法公之於眾。吸引60多個國家和地區的1500餘家科研機構跟蹤研究，發表論文4萬多篇。國際學術界評價這項研究的貢獻為「先驅」、「里程碑」、「突破」等。趙東元也因此一下子「火」了起來。

趙東元自稱「造孔之人」，「相當於拿個鑿子，在你們看不到的微觀世界裡『造孔』」。「我真的願意做科研，因為科研面對的全是新鮮事物，可以創造出世界上原本沒有的東西。」趙東元說。