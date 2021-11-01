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萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？

現疫？ 上海迪士尼突關閉 4.6萬遊客測核酸才准離開

記者羅印冲、陳政錄／綜合報導
上海迪士尼停止遊客入園，出園需核酸。（取材自觀察者網）
上海迪士尼停止遊客入園，出園需核酸。（取材自觀察者網）

中國本土新冠疫情持續延燒，並已蔓延十多個省市。其中，上海迪士尼度假區10月31日晚突然宣布，因接獲「外省市協查通報」，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入。消息一出後有網友驚呼，根本是「萬聖節驚嚇」。

來源：YouTube

據官方通報，31日新增71例，其中本土病例48例（黑龍江19例、內蒙古10例、甘肅9例、山東3例、寧夏3例、雲南2例、北京1例、江西1例），呈現多地零星散發態勢。

31日上午，浙江杭州從省外過境列車截下的人員中，檢出一例新冠病毒核酸為陽性者，是江西上饒病例的密接者，因該病例曾於10月30日前往上海迪士尼樂園遊玩，受此影響，迪士尼31日下午關閉，暫停遊客進入。

上海迪士尼度假區31日晚發出通知，表示為配合新冠肺炎疫情流行病學調查，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮從即刻起停止遊客進入。據上海文化和旅遊局的客流系統，截至晚上6時30分，迪士尼樂園有遊客4萬6000人。

通知指出，所有已在樂園的遊客在離園時，需要在出口處接受核酸檢測，並遵循疾控中心的要求相隔24小時後再做核酸檢測，待兩次核酸檢測陰性後，做好後續12天自主健康監測。官方要求30日、31日到過迪士尼樂園的民眾都須進行核酸檢測，11月1日、2日兩天迪士尼仍暫時閉園。

由於31日適逢萬聖節，上海迪士尼度假區湧入大量遊客，官方一早還貼出，今晚是萬聖夜，「宜搞怪、討糖、搗蛋」的貼文，邀請遊客來「釋放天性，盡情狂荒」。

此外，上海市衛健委發布，10月30日零時至24時，出現一例台灣移入確診病例。該病例為台灣民眾，在台灣生活，自台灣出發，10月28日抵達上海浦東機場，因有症狀，被送至醫院隔離留觀，診斷為確診病例。

另據上游新聞報導，上海迪士尼31日緊急關閉，臨近地鐵站也隨之封閉。當晚8時30分，園區內所有遊客在完成核酸檢測後均已離開，後續將進行2天閉環管理和12天嚴格的社區健康管理。

迪士尼 樂園 檢測

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