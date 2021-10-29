天降包裹？武漢女沒網購下單 連4天快遞收不完

武漢一女子莫名其妙收到數十個包裹。（取材自極目新聞）

武漢 一名林女士家住市蔡甸區車城大道金凱公寓，她最近遇到一件煩心事，明明自己沒有網購，卻連續在四天之內收到數十個快遞包裹。讓她更驚訝的是，所有的包裹內全都是一樣的「坐墊」。林女士根據快遞單上的聯絡電話打去寄件地山東詢問，但一直無人接聽。

極目新聞報導，林女士某天收到短信提示後，就到宿舍對面的中通快遞收取包裹，但看到自己即將領取的包裹時，她傻眼了：「超過十個用黑色塑膠袋包裹著的大袋子像一座小山一樣堆在面前。」

她拿起其中一個包裹，發現不重，用手拍了拍、感覺裡面物品非常柔軟。當著快遞員的面，胡女士將手中的包裹拆了開來，裡面裝的是多個圓型的坐墊，打開後直徑大約在30公分左右，「每個包裹裡裝著4到6個顏色、大小一模一樣的坐墊。」

胡女士先在幾位朋友的幫助下，分批將這堆包裹拿回出租屋，「看著堆滿一床的黑色包裹，我連動都沒敢再動，因為我的姓名、地址、電話都是正確的，看著也不像是寄錯的。」胡女士說，她打電話問過所有可能會給自己寄快遞的親戚和朋友，都說沒有寄過。

讓胡女士更迷惑的是，此後接連三天，她都收能到同樣的取件短信，提醒她到中通快遞去領取包裹。而每次都是堆放在面前的十幾個一模一樣的黑色包裹。陸續將所有包裹搬回了家清點，一共有39個包裹、200多個坐墊。胡女士至今還是不清楚誰寄來這麼多座墊。

包裹拆開裝的是多個圓型的坐墊。（取材自極目新聞）

據報導，這樣莫名其妙收到包裹的人有不少。除收到坐墊外，有人收到純淨水、牛仔褲、磚頭、石子等物品，甚至有人收到過幾十件空包裹。也有人打通過寄件人的電話，詢問為何寄送物品，對方坦承「是給網店刷信譽」。

電商 平台上開店的劉先生說，「信譽不高的網店，為了在短時間獲得較高的信譽和銷量，就會通過快遞寄送價值不高的物品刷單、刷信譽。」

武漢多能律師事務所律師洪聰表示，在收到不明快遞時，確定不是自己購買的情況下，建議不簽收，可要求快遞人員原路退回，也可以在快遞人員在場的情況下拆包、拍照錄像存證，方便後期退回或移交相關部門處理。