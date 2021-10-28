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新一代載人火箭載荷 是長征五號3倍高達70噸

中國新聞組╱北京28日電
新一代載人火箭還在研製階段。（取材自微博）
新一代載人火箭還在研製階段。（取材自微博）

中國新一代載人火箭還在研製階段，但部分數據已被公開，據指新一代載人火箭的近地軌道運載能力是長征五號火箭的3倍左右。

香港01報導，據中國權威介紹航天高科技產品的報紙「中國航天報」消息，新一代載人火箭由助推器、芯一級、芯二級、芯三級、逃逸塔及整流罩組成，全長約90米，起飛重量約2000噸，可將25噸有效載荷直接送入奔月軌道，或者70噸有效載荷送入近地軌道。目前，這款火箭還在研製階段。

據報導，載人登月是人類的共同夢想。長征五號系列火箭的研發成功，讓中國擁有了進行星際探測和大型空間站建設的能力，但其25噸的近地軌道運力依然有限，為了開展載人登月任務和未來更多的探測任務，中國必須研發性能更強大的火箭。

據悉，新一代載人運載火箭的規模，將大大超過長征五號火箭。從目前方案來看，新一代載人火箭的直徑與長征五號一致，高度比長征五號高近三分之一，近地軌道運載能力是長征五號火箭的3倍左右。

報導稱，中國航天科技集團一院總體設計部副主任設計師劉秉表示，新一代載人運載火箭將繼承長征二號F火箭高可靠、高安全的載人運載火箭設計標準和設計基因，在故障檢測、自動化飛行，以及相關冗餘設計方面，開展一系列技術攻關。未來，其將支撐更大噸位的飛船進入太空，讓航天員進入太空更方便、更快捷、更舒適、更安全。

新一代載人運載火箭通過優化組合將中國火箭低軌能力由25噸提升到70噸以上，奔月軌道滿足25噸級載人飛船要求，最大程度發揮了中國現有火箭研製能力體系。

新一代載人火箭近地軌道運載能力是長征五號火箭的3倍左右。（取材自微博）
新一代載人火箭近地軌道運載能力是長征五號火箭的3倍左右。（取材自微博）

中國 長征五號 太空

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