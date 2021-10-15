張文宏：打疫苗仍感染恐更常見 但可預防重症

中俄邊境城市黑龍江省綏芬河市，日前開始為當地民眾接種第三劑新冠疫苗。（取材自新華社）

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏指出，現在已經沒有辦法透過接種新冠疫苗 完全阻擋疾病的傳播，未來打過兩劑疫苗仍遭感染的情況會愈來愈常見。但他仍強調接種疫苗的必要性，因為可有效預防感染後出現重症，而且即使面對Delta病毒 也依然有效。

目前，中國已有浙江、安徽、福建、河南、黑龍江、湖北等10餘個省分開始接種第3劑新冠疫苗。

據上海「第一財經」報導，張文宏12日在上海的一場論壇上表示，「疫苗接種的目標定位已經發生了轉變。我們現在沒有辦法通過疫苗接種完全阻擋疾病的傳播，疫苗接種之後的目標主要是把疾病的危害性給降到最低的水平。」

張文宏指出，即使是接種第3針疫苗以延長和提高疫苗的保護效力，主要目的也是預防和降低重症。他援引美國近期數據稱，疫苗接種後的突破性感染比例已經上升至36%左右。「這說明較多的人打過疫苗還是被感染了，隨著時間的推移，所有打過兩針的人出現感染會愈來愈常見。」

張文宏說，「我們看到新加坡 民眾的兩針疫苗接種率已經達到80%以上，但仍然沒有看到疫情被終止的跡象，反而發現新加坡在逐步放開後出現發病率進一步上升。」

但他依然強調接種疫苗的必要性。「雖然新冠病毒變異使得發病率上升，但是由於接種了疫苗，一些國家的病死率已經下降到相當低的水平，部分國家逐漸會選擇『帶疫開放』。」

他指出，即使面對Delta病毒，接種疫苗對於感染後的重症化仍有較高的保護力，顯示疫苗對於預防重症仍然有效。另一方面，病毒的基因變異也對疫苗提出新的要求，而部分高風險人群需要打加強針（第3劑）來維持對病毒的免疫力。