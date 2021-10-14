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失業碩士男開摩的 父母覺沒面子 「啃老才浪費學歷」

中國新聞組╱北京14日電
有碩士學歷的杜楊當摩的司機，引發網民熱議。（取材自齊魯晚報）
有碩士學歷的杜楊當摩的司機，引發網民熱議。（取材自齊魯晚報）

一條「失業碩士當摩的司機」的視頻火了，引發網友熱議，認為他「很丟臉」、「浪費學歷」；他本人親上火線回應，「如果什麼都不幹在家待著，才是真正的浪費學歷。」話題一時間衝上熱搜第一。

影音來源：YouTube

據極目新聞報導，這名失業碩士是38歲的杜楊，英語專業畢業、中山大學碩士、大一過6級、裸考過專業8級，能說一口流利的英語。有人將他與「北大畢業賣豬肉」作類比，也有人認為頂著高文憑，去做這種無意義的事情，「很丟臉」、「浪費學歷」。

報導指出，日前，杜楊在小學門口等待孩子放學時，一身短衣短褲，加拖鞋的搭配被路人誤認是摩的司機。杜楊笑稱自己有著一副當摩司機的標準長相。他有著一個鋥亮的光頭，臉部在不笑的時候垮垮的，戴著頭盔就和路邊的摩的司機幾乎一樣。

報導稱，杜楊表示，研究所畢業後通過校招，進入湖南一家出版社工作，兼職做外語培訓，後來辭職專心做培訓。今年9月失業後比較迷茫，做摩的司機來過渡。正是被人當作是摩的師傅時的這一句話給了他想法，在家閒著也是閒著，「不如跑下摩的，到處去看看，感受一下。」

他隨即租了一台電動摩托車，月租599元人民幣（約93美元），還額外花了20元買了兩個頭盔。每天7點準時出車，好的時候一天收入能有幾十塊，差的時候就幾塊錢，一共賺了大約200多元，連租車的成本都不夠。

除了跑車外，杜楊也會拍短視頻。他目前的想法是在短視頻領域繼續探索，運用自己的專業知識，以及作為摩的司機的便利，介紹長沙大大小小的特色地標。

對於外界一些謾罵，杜楊說「有些人上來就說我這個學歷幹這個很丟人，說的也挺難聽，一開始挺在意的，後來覺得這種人本身可能也比較失意，就沒搭理。」有人質疑他作秀，他回應稱，如果需要靠摩的司機的身分來炒作，那只能說明混的有點差。

視頻火了後，杜楊的母親知道自己兒子成為了一名摩的司機，這讓她覺得「很沒面子」。她告訴杜楊，生活困難的話，自己可以暫時幫忙。杜楊則表示，如果什麼都不幹在家待著，才是真正的浪費學歷。

杜楊說自己的造型看來就像是一名摩的司機。（視頻截圖）
杜楊說自己的造型看來就像是一名摩的司機。（視頻截圖）

租車 工作 YouTube

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