女大生墜亡？校方：抑鬱輕生 家長怒：女兒在家很正常

湖北墜亡女大生的家長在網路發視頻，向校方討真相。(取材自正觀新聞)

湖北襄陽一名大二學生袁楠琪，9月22日從宿舍8樓天台墜樓去世，校方排除他殺、情殺，認為她是因抑鬱症輕生，但袁父無法接受這個說法，指女兒暑假在家時一切都好好的，從未看出有抑鬱跡象，認為校方有不可推卸的責任，要求賠償；但校方卻要求袁父先將發布在網路的視頻刪除，再談賠償。

正觀新聞報導，袁楠琪的父親說，女兒在湖北襄陽上大學，就讀於口腔醫學專業，平時性格偏內向；事發當天下午，女兒的班主任李老師曾打電話給他，稱袁楠琪在學校的時候情緒低落、焦慮；而和袁楠琪同寢室的室友也向李老師表示，袁楠琪情緒不太對。

不過袁父表示女兒在家的時候一切正常，沒有任何抑鬱跡象，最近一次和女兒的語音聊天中，也沒有發現女兒有任何異常表現。

對於校方指女兒是抑鬱輕生，袁父無法接受，事發後也和校方多次聯繫，但雙方並未達成協議。

據報導，隨後袁父在網路發布視頻，校方得知後要求他先刪除，再談賠償事宜。影片刪除後，袁父稱自己按照廣東標準開了一張賠償清單，一共100多萬人民幣，但校方稱袁楠琪墜樓一事校方無責任，出於人道主義補償家屬7萬人民幣，其中包括退還的學雜費，對此袁先生無法接受，隨後繼續在網路發聲，要求學校給自己一個說法和公道。