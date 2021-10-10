兒送密碼鎖「大項鍊」 媽被「鎖喉」求助消防站

消防員用毛巾墊在女子的後頸處，用絕緣剪將鎖給剪斷。（取材自瀟湘晨報）

江蘇一名女子脖子掛著一把密碼鎖跑到消防救援站求助，大家一開始還以發生了什麼離奇的社會案件，一問之下才知道，原來這位媽媽被自己的孩子「鎖喉」了。

瀟湘晨報報導，該女子表示，脖子上的密碼鎖是新買的，準備拿來鎖自行車。誰知被家中4歲的孩子鎖在她的脖子上，還改了密碼；該女子表示，自己已經被鎖了一個多小時。消防救援站人員嘗試幫忙解鎖，但全部都無功而返，最終還是靠絕緣剪將鎖剪斷才脫困。

該女子表示，自己新買了一把密碼，回家後隨手放在了一邊。「當時我在刷衛生間，小孩在旁邊拿著鎖玩，突然他就把鎖套在我脖子上，我發現之前設的密碼打不開了，他也不知道新密碼是什麼，我就慌了。」

事後消防員對剛脫困的媽媽調侃說，「你家孩子這麼調皮，回家必須得好好教育 一下。」該女子表示，「在家已經打過了，打完睡著了。」

此事在網上引發網友熱議，網友笑稱，「孩子給媽媽送了這麼大一個項鍊，肯定是親生的。」也有網友說：「孩子拿到鎖，一想最擔心丟掉的是媽媽，就把媽媽鎖上了。」還有網友說，「這才是真正的『鎖喉』。」更有網友替孩子喊冤：「孩子有啥壞心思，只是想證明這個媽媽是我的。」