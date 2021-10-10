另類「支邊」 河南老夫妻 數萬條圍巾寄送邊防軍

趙中福與老伴張娥梅。（取材自央視）

86歲的河南 省安陽市龍安區西洪溝村村民趙中福，多年來一直堅持向邊關哨所寄送圍巾，為邊防戰士送上溫暖。從開始織圍巾到現在，趙家光紡花車就已經織壞了6輛，寄出的圍巾已有幾萬條。

央廣軍事微信 公號報導，趙中福回憶，在抗日戰爭時期，父母就曾為戰士們做炒麵烙餅、做布鞋、織圍巾，受父母的影響，他8歲的時候就給部隊做通訊員傳遞信件，和父母一起默默支持著部隊戰士。

趙中福表示，當時年紀小，並不理解父母為何要做這些，直到父親離世，「要給國家作貢獻，支持全國各地邊防」，父親的一句臨終遺言，成為了趙中福一輩子堅守的信條。從那時起，他便和母親、妻子一起想方設法，為駐守在邊防的戰士寄送物資。

趙中福和老伴張娥梅多年來堅持向邊關哨所寄送圍巾。（取材自央視）

他們堅持最久的就是織圍巾、送圍巾。有時候他們凌晨3時就開始織，即便年紀越來越大，眼睛越來越花，也從未放下手中的針線。「護邊的人，要多支持他們，我的目的就是不讓他們想家，好好照顧自己，更要守好邊防！」趙中福說。

在中國 地圖上，趙中福將寄送過圍巾的地方都用五角星做了標註，幾乎覆蓋了中國所有的邊關。

「不怕不回信，就怕收不到」。正是這樣樸素的想法，讓趙中福把父親的遺言變成了幾十年的堅守，又將這份濃濃的感情化作了家風。如今，這個已經四世同堂的家族，每到逢年過節，成員們就會圍坐在一起編織圍巾。