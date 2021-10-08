中國十一出遊人數 僅疫前同期7成 北京、大西北熱門

中國十一長假昨結束，今年境內出遊人數和旅遊收入較去年減少。圖為遊客在北京天壇自拍。（美聯社）

中國 十一黃金周昨天結束，據中國文化和旅遊部統計，7天長假中國民眾累計出遊達5.15億人次，比去年同期減少1.5%，估算恢復至疫前同期的70.1%。實現境內旅遊收入3890億6100萬元（人民幣，下同，約603億美元），年減4.7%，約恢復至疫前同期的59.9%。相較於去年，出遊人數和旅遊收入雙雙降低。

另據中國交通運輸部統計，7天黃金周共發送旅客4.03億人次，比2019年同期日均下降33.9%，比2020年同期日均下降7.5%。

儘管出遊人數和旅遊收入雙降，但黃金周還是點燃中國民眾的消費熱情。根據支付寶發布，北京 成為中國今年十一長假最火紅的旅遊目的地之一。北京市商務局通報，假日7天重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業實現銷售額63億元（約9.7億美元），年增7.6%，較2019年增長20.5%，兩年平均增速9.8%。

北京商報報導，十一黃金周出遊不比以往，是受天氣和局部疫情反彈影響，中遠程旅遊需求未能充分釋放，假日客流主要集中在省內，本地遊、周邊遊、近郊遊是主流；以短時間、近距離為特點的「輕旅遊」、「微度假」、「宅酒店」受到遊客青睞。

特別在一、二線城市近郊的度假型酒店、高品質鄉村民宿及主題樂園周邊酒店預定火熱，房車露營、周邊自駕 成為出遊熱點。

中國文旅部專項調查數據顯示，49.1%的遊客選擇省內跨市遊，比去年提升4.1個百分點；88.3%的遊客出遊距離在300公里以內。

今年十一期間的總體消費額排列前10名城市分別為上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、杭州、武漢、蘇州、西安。

另外，大西北成為熱門目的地。飛豬數據顯示，十一長假前往烏魯木齊、拉薩、西寧、銀川、蘭州等西部目的地的機票預訂量都上漲。

自駕遊和房車遊備受歡迎，高德數據顯示，珠三角是自駕最活躍的區域，廣州和東莞在自駕遷入榜、遷出榜上均分居前兩名。值得注意的是，越來越多的人選擇低碳綠色出行，十一首日，乘坐公交、地鐵或騎行、步行的高德用戶超過去年。

影視方面，燈塔專業版數據顯示，截至2021年10月4日，十一檔累計票房25.72億元（約3.9億美元），高於去年同期。