台藝人「祝新中國生日快樂」表演 央視：歡迎再來

央視十一慶祝晚會，有台灣藝人上台演出，遭到台灣網友抨擊。（央視畫面截圖）

部分台灣 藝人參加今年央視十一國慶特別節目，遭到台灣網友抨擊。央視發消息稱，「我們繼續歡迎台灣演藝人員來參加節目製作，與大陸同胞同台演出」。

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今年參加10月1日晚，中央廣播電視總台「中國 夢 · 祖國頌—2021國慶特別節目」的台灣藝人有張韶涵、吳奇隆、黃品源。

大陸中央廣播電視總台文藝節目中心發言人指出，節目播出後，在海內外產生熱烈反響。多位港澳台演藝人員與大陸同行同台演出，向全球華人奉獻了一台愛祖國、共圓夢的精品晚會。

針對近日台灣島內綠媒的輪番攻擊和恐嚇，發言人應詢答覆表示，每逢中華兒女的重大節日，中央廣播電視總台都會製作文藝晚會等特別節目，邀請港澳台同胞和大陸演藝人員一起參與演出，共用節日榮光。今年的十一慶典也是如此。

發言人稱，「台灣演藝人員來大陸發展，參加總台主辦的文藝晚會等活動，觀眾喜愛、社會反響積極。島內綠媒罔顧事實，動輒對與大陸交往的台灣演藝人員進行威脅恐嚇、亂扣帽子，只能說是欲加之罪何患無辭，我們堅決反對。我們重申，繼續歡迎台灣演藝人員來參加節目製作，與大陸同胞同台演出」。

北方網報導，今年轉發「祝新中國生日快樂」相關微博的台灣藝人更多，包括：歐陽娜娜、王大陸、賴冠霖、陳立農、焦恩俊、林志穎、楊麗菁、徐潔兒、陳志朋 、楊丞琳、陳妍希、阿信、彭于晏、阮經天、吳映潔、陳意涵、辰亦儒、汪東城、董又霖、劉以豪、林佑威、卓依婷、文淇等人。