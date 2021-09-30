北京冬奧不對海外售票 選手沒打疫苗須隔離21天

北京市西五環晉元橋東北角匝道處矗立著北京2022年冬奧會會徽雕塑。（中新社）

國際奧會（IOC）確定，北京 冬季奧運 及帕運（大陸稱「殘奧會」）將不對境外觀眾售票，僅對中國境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。在防疫政策方面，對於參賽運動員疫苗 接種僅強調「應接盡接」，其他人員若未接種或未完成全程疫苗接種，入境後需進行21天集中隔離觀察。

央視新聞報導，在國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）主持下，國際奧會執行委員會29日審議北京2022年冬季奧運和帕運疫情防控政策。

北京2022年冬季奧運會與帕運9月22日正式發布宣傳海報。（中新社）

2022年北京冬季奧運會將於明年2月4日至20日舉行，這也是中國首次舉辦冬季奧運會。

據報導，面對新冠疫情蔓延的不確定性，北京冬奧組委在與國際奧會、國際殘奧會共同研究討論後，確定北京冬奧將執行嚴格的疫苗接種政策。其中，參賽運動員疫苗接種「應接盡接」。

其他人員執行「二選一」政策，即抵達中國前14天完成全程疫苗接種者，入境後直接進入「閉環管理」；未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。

世界衛生組織或相關國際組織認可，或相關國家/地區官方批准的所有疫苗均被承認。

比賽期間，將執行「閉環管理」（封閉式管理）。所有參與者只能在冬奧會場地間活動。此外，所有冬奧參與人員和工作人員都必須進行每日核酸檢測。

報導稱，鑒於目前全球新冠肺炎疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，為保證參賽各方安全，北京冬奧及帕運決定不向境外觀眾售票，僅面向大陸境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。

但目前北京冬奧在國際上正面臨抵制聲浪。美國之音報導，歐洲議會7月8日通過決議案，呼籲「政府代表和外交官」抵制北京奧運，理由包括「香港人權形勢的迅速退化，特別是言論自由和新聞自由遭受的公開攻擊。」

美國部分國會議員早前也要求外交抵制北京奧運。此外，還有數十個人權團體也要求全面抵制北京冬奧，美國國家廣播公司等主要媒體已取消報導北京冬奧的計畫。但迄今還沒有哪支運動隊伍正式宣布退出北京冬奧。