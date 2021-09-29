綠色辦公節電 廣西羅城34℃禁開空調 

羅城縣政府辦公室關於全縣辦公場所近期禁止使用空調的通知。 （取自澎湃新聞）

繼日前廣東倡議全省各級黨政機關、事業單位帶頭「綠色辦公」，3樓以下不搭電梯後，又有一地區政府也要求政府辦公場所「共體時艱」。廣西河池市羅城縣公告，由於所有工業用戶均停電停產後，縣內用電仍超標，要求全縣辦公場所近期禁止使用空調，限電範圍也將擴大到居民、商業用戶。

據廣西壯族自治區河池市羅城縣天氣預報顯示，9月27日至29日三天，該縣最高氣溫將達到34℃(約93°F)，往後一周內，最高溫 也在31℃到33℃之間，最低均溫則為23℃。

通知進一步表示，羅城境內所有工業用戶均停電停產後，縣內仍嚴重超負荷用電，為確保電網安全運行，根據上級要求，羅城供電局將計劃對10kV（千伏）線路輪流拉閘限電，限電範圍將擴大到居民、商業等用戶。

除此之外，為積極應對用電緊張，通知要求近期全縣機關企事業單位、行政村辦公場所禁止使用空調。縣政府督查室將為此組織專向督察，違反者必須作出書面說明。

澎湃新聞報導，該通知已經被廣西河池市羅城縣政府證實屬實，網傳通知上也蓋有縣政府辦公室的紅章。

而因近日電力供應緊張形勢進一步加劇，電熔鎂砂作為高耗能行業，其大負荷用電特性，現階段給電網系統安全穩定運行帶來隱患。因此，決定遼寧對全省電熔鎂砂企業實施有序用電措施，期間電熔鎂窯爐停止生產用電。

澎湃新聞報導，遼寧省工信廳官網27日公布這份「關於對電熔鎂砂企業實施有序用電措施的通知」，通知稱，依據「有序用電管理辦法」，經研究決定將遼寧全省電熔鎂窯爐全部用電列為第一序列實施有序用電。