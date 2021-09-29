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第三次分配著重公益 學者：需靠政策法規規範

記者陳政錄／北京29日電

中國發表「中國的全面小康」白皮書，中國人大教授李迎生分析，第三次分配涵蓋慈善、志願服務等社會公益事業，屬於一種社會道德機制，但也需要政府透過政策法規加以規範、引導和監督來發揮作用。

中國人民大學社會與人口學院教授李迎生28日在黨媒人民日報上，發表署名文章表示，日前中央財經委員會第十次會議就已經強調，要構建初次分配、再分配、第三次分配協調配套的基礎性制度安排。李迎生坦言，現階段中國居民收入和家庭財產格局還存在一定的不合理狀況，制約了共同富裕的實現進程。

李迎生說，推進再分配領域社會政策建設的當務之急，是加快社會政策的典範轉移，譬如透過加大普惠性人力資本投入、完善養老和醫保體系、完善住房供應體系，更注重為人民提高教育程度、身心健康水準、發展創新能力等的積極性政策，取代傳統為困難群體，用未加區分的資金直接分配，導致的無效率。

就第三次分配的調節作用，李迎生指出，第三次分配涵蓋慈善、志願服務等社會公益事業，是基於一定的價值理念通過民間（個人、組織）自願參與（慈善捐贈、志願服務）而進行的分配。他認為政府應透過政策法規，對其加以規範、引導和監督，表示第三次分配制度的完善，可以補足教育、醫療、住房、環保等領域的社會公益事業的發展，受到政府財政資金有限的制約。

在此之前，中共總書記習近平提出「共同富裕」理念時，一同提出的「第三次分配」就受到各阿里巴巴、騰訊等企業巨頭響應，紛紛表態投入公益扶貧。

中國 教育 醫保

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