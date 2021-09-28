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全紅嬋圓夢 逛動物園餵河馬、抱猩猩

中國新聞組／北京28日電
全紅嬋如願去逛動物園。（視頻截圖）
全紅嬋如願去逛動物園。（視頻截圖）

奧運跳水冠軍全紅嬋又登上微博熱搜，曾說自己沒去過遊樂園動物園的全紅嬋，這回在跳水運動員陳艾森的陪伴下，去動物園看熊貓、餵河馬、與猩猩合影……終於圓夢了。網友也留言，「其實她還是個孩子，世界這麽大，你要去看看」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，14歲全紅嬋在奧運上演「水花消失術」，拿下跳水女子10米台金牌。她說，自己從來沒去過遊樂園、動物園，奧運結束最大的心願，就是去玩抓娃娃之類的遊戲。

歸國後，山東、廣西、河北、四川等地的文旅部門向她發出邀請，多家遊樂園、動物園發聲要請她來體驗。

日前，陳艾森發布視頻，記錄了他和全紅嬋去逛野生動物園的一天。只見全紅嬋非常興奮，主動喂食河馬、長頸鹿、紅毛猩猩等動物，還用手指數小動物有幾隻，非常可愛。16歲的跳水運動員陳芋汐前來打趣互動，「我16年就去了」。

還有網友注意到，就在前一天，陳艾森還帶著17歲的跳水運動員張家齊在北京看了電影。對於「帶娃專業戶」的稱號，陳艾森表示，「恨不得學個分身術」。

全紅嬋去動物園，就連人民日報也兩度發文提及。網友更是紛紛留言為她感到開心，「參加完全運會並且再次取得好成績，全妹妹終於可以好好休息一下啦」「這麽優秀的她以後一定會越來越好的」。

陳艾森（左）與全紅嬋（右）逛動物園。（視頻截圖）
陳艾森（左）與全紅嬋（右）逛動物園。（視頻截圖）
全紅嬋在動物園餵河馬。（視頻截圖）
全紅嬋在動物園餵河馬。（視頻截圖）

動物園 樂園 運動員

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