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滲透系統、揚言舉報港人? 維基百科疑禁多名中國編輯

中國新聞組／北京17日電
維基百科是全球使用最廣泛的網站之一，儘管北京已經封鎖該網站，但仍然有中國網民擔任「管理員」。（Getty Images）
維基百科是全球使用最廣泛的網站之一，儘管北京已經封鎖該網站，但仍然有中國網民擔任「管理員」。（Getty Images）

中國維基百科的用戶及管理員群組，早前威脅以「國安法」舉報香港用戶。對此，負責管理維基百科的維基媒體基金會近日對多名中國用戶下達禁令，撤銷7名中國用戶登錄權，與另12名用戶的管理與編輯權。有維基百科香港編輯透露，中國編輯令香港編者感受到壓力及威脅。

自由亞洲電台報導，香港傳媒「Hong Kong Free Press」（香港自由新聞，HKFP）引述維基媒體基金會指，有人蓄意滲透及入侵基金會系統，從而取得權限，以達到與開放知識理念相反的目標，有鑑於此安全風險，為免有關危機發生，已限制部分用戶的使用權。

基金會的社群應變與可持續發展副主席丹尼斯（Maggie Dennis）日前發聲明，指行動是深入調查未獲認可的組織（unrecognized group）「中國大陸維基人用戶組」（Wikimedians of Mainland China，WMC）之後決定的。

她說，行動是基於一些維基百科用戶因這種「滲透而受到身體傷害」，但她沒有進一步說明。基金會不認為有任何個人資料被流出。她又說，有部分受信任的社群成員，可能已成為外部團體威脅或利用的目標，包括此次行動中被取消權限的用戶。

在香港從事六年維基百科的編輯廖先生（化名）透露，維基百科在世界各地都有一定的編輯數目，而中國編輯數目占整體至少兩成，雖然近年人數沒有顯著增長，但他們發聲的方式及頻密程度，遠遠高於其他地方，因此聲音會被放大。而他們的行為，都令香港編者感受到壓力及威脅，甚至擔心會被國安處拘捕。

報導指出，該基金會之所以會做出相關決定，是因為這些中國用戶運用職權，威脅要向香港國安處舉報維基百科的香港編輯或管理員。

台灣的國立中正大學傳播學系教授管中祥認為，在這場信息戰上，中國一方面要掌握詮釋權，一方面屏蔽國家內部的信息，自己撰寫跟詮釋。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，維基編輯對於內容刪減、爭拗一直都有，問題是如果中國編輯占整體的大比數，會令多元聲音及歷史難以記錄。雖然維基百科在中國被禁，但不排除當局想藉維基百科，影響中國以外地區的閱讀中文的人。

據報導，「中國大陸維基人用戶組」隨後發表聲明，批評基金會以「莫須有的理由」封鎖用戶，有關決定毫無根據，是完完全全黑箱操作。

維基媒體基金會在世界各地設有分會，而維基百科的管理員擁有較大的文章編輯及調整權限，並且是由一群義務參與的用戶選舉產生。雖然中國自2019年起封鎖維基百科，但據報「中國大陸維基人用戶組」擁有約300名成員。

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