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因「雙減」關停 新東方旗下CEO：將去山區支教

中國新聞組／北京15日電
東方優播CEO朱宇發布朋友圈稱計畫前往山區支教。（取材自每日經濟新聞）
東方優播CEO朱宇發布朋友圈稱計畫前往山區支教。（取材自每日經濟新聞）

中國雙減政策（即減輕中小學生作業負擔和校外補習負擔）雷厲風行，各個教育機構都開始大調整。新東方在線旗下K12業務（學前到高中教育）「東方優播」已決定關閉，並全面啟動學員退費和員工裁退補償工作

每日經濟新聞報導，新東方副總裁、東方優播CEO朱宇也發布朋友圈稱，公司目前資金充裕，預計將在10月之前完成退費和裁員工作。而朱宇本人則計畫前往山區支教，為共同富裕做貢獻。消息傳出後，新東方在線13日股價盤中下挫。

公開資料顯示，東方優播成立於2016年7月，由新東方集團與新東方迅程（即新東方在線）共同投資成立，主要以K12階段小班互動直播課為核心業務。

根據報導，東方優播是中國最特殊的一家K12在線教育公司，其只在三四線城市和縣城線下招生，採取本地化編班和教材，由位於北京或武漢師資基地的老師在線直播授課。目前中國只有東方優播採取這種模式。

新東方的在線教育產品遠遠落後於其他頭部教育公司，因此，發展迅猛、模式獨特的東方優播被稱為「新東方最成功的在線教育業務」。根據新東方在線發布2021財年財報顯示，報告期內，新東方在線的K12課程付費人次同比增加66.8%，東方優播課程付費人次同比增加102%，截至2021年5月，東方優播已進入中國27個省的273個城市。

據21世紀經濟報導，東方優播此前已在部分城市實現盈利，其模式也已進入成熟期，但「雙減」讓其戛然而止。東方優播CEO朱宇說，關停原因在於「滿足不了無境外資本的要求」。「雙減」政策規定，外資不得通過兼並收購、受托經營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學科類培訓機構。

也就是說，已經上市的學科類校外培訓業務要剝離出上市公司或是退市。知情人士表示，對於為何不將東方優播剝離出上市公司繼續運營，「是新東方集團認為不好操作」。

有觀點認為，「雙減」並不意味著教育行業從此就再無機會了。政策壓力下，頭部教育機構紛紛謀求轉型，新東方此前密集成立新公司，囊括中小學校外托管服務、教育咨詢服務、口才、體育、美術、音樂、藝術考級等素質培訓課程。

教育 中國 工作

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